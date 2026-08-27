快訊

預估一路往北走！艾陶颱風生成了 最新路徑曝光

三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

獨／在台中經營多年…知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

有機神話破功？統購麻油、苦茶油出包 食品技師再曝致癌物指標未強制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北市昨日公布「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標，已啟動相關機制下架、稽查。圖／衛生局提供
北市昨日公布「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標，已啟動相關機制下架、稽查。圖／衛生局提供

致癌油風暴擴大，從大豆沙拉油、苦茶油外，昨又新增黑麻油檢出苯駢芘超標，且業者統購實業日前才發生苦茶油苯駢芘超標，黑麻油也中鏢，引發外界討論。對此，食品技師劉忠翰指出，統購公司曾取得有機認證，可加工有機白麻油、黑麻油，產品卻接連爆出致癌物超標，凸顯「有機」僅把關農藥殘留，對加工產生的汙染物毫無防護力，「有機神話」瞬間破功。

食藥署昨晚間說明，致癌油風波後，已與地方政府合作擴大抽驗大豆油、苦茶油、麻油、芥花油等產品，共檢驗658件，其中檢驗97件均合格。劉忠翰指出，統購黑麻油案是由業者主動通報，凸顯食安五環仍仰賴一級品管「業者自律」撐住防線，三級品管「政府抽驗」反而慢半拍，但自律終究仰賴業者良知，一旦遇上如中聯油脂這類不肖業者，自律機制必然失靈。

劉忠翰呼籲，政府盡速啟動納入民間專技人員，召集食品技師、營養師、公衛師等，導入他律機制，讓專技人員補上因稽查人力不足而讓業者自律的缺口，盡早實施他律制度。此外，目前食藥署僅針對動物性油脂訂有「酸價」標準，植物性油脂並無酸價衛生標準，僅自願性品質指標國家標準（CNS）納入，而酸價飆高導致的游離脂肪酸，與苯駢芘同樣為致癌物質。

麻油、苦茶油等初期農產加工品，不像大豆沙拉油等煉製過程，有多道精煉程序去除各式雜質，連帶去除游離脂肪酸。劉忠翰指出，未經精煉油品，容易因光照、夏季高溫儲藏等因素，導致酸價飆高，而酸價與致癌物游離脂肪酸有關，酸價提升表示油品致癌可能性增加，苯駢芘則為加工過程中高溫汙染產生，兩者並無直接相關，但均為致癌物質，主管機關在把關上不可不謹慎以待。

食藥署 神話 苦茶油

延伸閱讀

擴大抽驗近百件麻油全合格 業者卻通報黑麻油苯駢芘超標…食藥署這樣說

從沙拉油、苦茶油燒到麻油！苯駢芘風波擴大 石崇良回應了

影／老字號「麻油車」業者自主通報驗出苯駢芘超標：通路全下架

麻油苯駢芘超標 卓榮泰：製程須留紀錄供溯源 中央助提升檢驗量能

相關新聞

「艾陶」颱風生成了！將往北移動不影響台灣

日本氣象廳將熱帶性低氣壓TD26升格今年西北太平洋第21號颱風「艾陶」，預估未來將持續朝北移動，對台灣沒有影響。

華信花蓮航線申請停飛改「每周最多減5班」 最快10月上路

華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，3條飛花蓮的國內航線全提出申請，若通過花蓮航線將消失。華信航空董事長陳大鈞表示，先前申請停飛，補件後改為減班，目前規畫高雄-花蓮每周減至5班，台中維持3班，新班表最快10月上路。

又是南部要承擔！明颱風靠近加乘西南風 嘉義以南恐短延時豪雨

氣象署持續針對中颱沙德爾發布海上颱風警報，今天下午2時沙德爾已經來到馬祖東北東方490公里海面上。中心預計明天早上將通過台灣正北方，並逐漸略過馬祖近海，於中午前後登陸中國。屆時西南風將受颱風加乘影響，為嘉義以南帶來短延時豪雨。

聖德科斯「麻油車」冷壓黑麻油苯駢芘超標 南市查核6家門市

台北市發布「統購實業有限公司」自主通報，通路商聖德科斯（統健實業股份有限公司）送驗「麻油車冷壓黑麻油」（有效日期2028年4月6日），苯駢芘3.2微克，超過食品中苯駢芘限量標準2.0微克／公斤。台南市衛生局表示，南市6間聖德科斯門市均已預防性下架並辦理退貨，今天也前往門市查核下架及退貨情形。

青蔥不只提味！營養師揭牛津研究 染新冠8天吃粥後退燒、排痰

青蔥是台灣料理中常見的配角，不論煮湯、炒蛋、拌麵或煮粥，加上一把蔥花就能增添香氣與風味。營養師老辜分享一篇2020年發表於《整合醫學研究》(IF是4.9)的科學文章，其中記錄以青蔥煮粥作為新冠肺炎患者早期居家照護的個案經驗，不過他也特別提醒，這類研究證據有限，不能把青蔥粥當成治療方式，較適合視為日常飲食的一部分。

華信花蓮航班停飛改減班 民航局：班數尚不確定

華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，3條飛花蓮的國內航線全提出申請，若通過花蓮航線將消失。交通部民航局今表示，同意華信在定位狀況不佳情況下適度減班，但目前業者還未提送班表，減少班數尚不確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。