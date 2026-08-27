有機神話破功？統購麻油、苦茶油出包 食品技師再曝致癌物指標未強制

致癌油風暴擴大，從大豆沙拉油、苦茶油外，昨又新增黑麻油檢出苯駢芘超標，且業者統購實業日前才發生苦茶油苯駢芘超標，黑麻油也中鏢，引發外界討論。對此，食品技師劉忠翰指出，統購公司曾取得有機認證，可加工有機白麻油、黑麻油，產品卻接連爆出致癌物超標，凸顯「有機」僅把關農藥殘留，對加工產生的汙染物毫無防護力，「有機神話」瞬間破功。

食藥署昨晚間說明，致癌油風波後，已與地方政府合作擴大抽驗大豆油、苦茶油、麻油、芥花油等產品，共檢驗658件，其中檢驗97件均合格。劉忠翰指出，統購黑麻油案是由業者主動通報，凸顯食安五環仍仰賴一級品管「業者自律」撐住防線，三級品管「政府抽驗」反而慢半拍，但自律終究仰賴業者良知，一旦遇上如中聯油脂這類不肖業者，自律機制必然失靈。

劉忠翰呼籲，政府盡速啟動納入民間專技人員，召集食品技師、營養師、公衛師等，導入他律機制，讓專技人員補上因稽查人力不足而讓業者自律的缺口，盡早實施他律制度。此外，目前食藥署僅針對動物性油脂訂有「酸價」標準，植物性油脂並無酸價衛生標準，僅自願性品質指標國家標準（CNS）納入，而酸價飆高導致的游離脂肪酸，與苯駢芘同樣為致癌物質。

麻油、苦茶油等初期農產加工品，不像大豆沙拉油等煉製過程，有多道精煉程序去除各式雜質，連帶去除游離脂肪酸。劉忠翰指出，未經精煉油品，容易因光照、夏季高溫儲藏等因素，導致酸價飆高，而酸價與致癌物游離脂肪酸有關，酸價提升表示油品致癌可能性增加，苯駢芘則為加工過程中高溫汙染產生，兩者並無直接相關，但均為致癌物質，主管機關在把關上不可不謹慎以待。