開賣票房即轟動！TSO年度歌劇《崔斯坦與伊索德》集結國際名家，華格納世紀鉅作9月登臺

一齣誕生於 19 世紀、全劇超過四小時的歌劇，為何在現今的臺北掀起搶票熱潮？臺北市立交響樂團（TSO）2026 年度歌劇《崔斯坦與伊索德》啟售後，高單價座位率先銷售一空。對熟悉古典音樂的樂迷而言，這股「朝聖感」並不令人意外——華格納的《崔斯坦與伊索德》是歌劇史上的強勢經典，更被視為改變西方音樂發展方向的關鍵之作。

今年，TSO 首席指揮亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich）將首度率領TSO挑戰這部德奧歌劇巔峰之作，攜手國際頂尖華格納歌手與重量級製作團隊，於9月16日晚間和9月19日下午登上臺北表演藝術中心大劇院。從指揮、歌手到導演與舞台製作皆備受矚目，也讓這場年度歌劇成為今年秋天最值得期待的古典音樂盛事之一。

《崔斯坦與伊索德》的故事寫下了歌劇史上最著名的禁忌之戀之一 。 伊索德公主被迫嫁給馬克國王，護送她前往成婚的，偏偏是與她有著複雜恩怨的騎士崔斯坦。心懷怨恨的伊索德原想與崔斯坦共飲毒藥，侍女卻將毒藥換成愛情魔藥，兩人壓抑已久的情感自此徹底失控。婚姻、忠誠、背叛、慾望與死亡彼此糾纏，那份明知無法抵達、依然無法停止的渴望，也成為整部作品最迷人的核心。

華格納更把這份「愛而不得」直接寫進音樂。著名的「崔斯坦和弦」懸而未決，讓旋律不斷渴望、延伸，深深影響馬勒、理查．史特勞斯、荀貝格等後世作曲家，成為西方音樂走向現代的重要轉折。直到全劇最後的〈愛之死〉（Liebestod），數小時累積的張力才終於釋放——這場古典音樂界人人知曉的世紀虐戀，近170年後，依然撼動著世界各地的舞台與觀眾。

首席指揮里柏瑞契。 圖／臺北市立交響樂團 提供

這次的年度歌劇企劃，對TSO還有另一層重要意義。2026 年正式就任後，首席指揮亞歷山大．里柏瑞契逐步與樂團建立新的聲音與默契；9 月，他將以首席指揮身分首度率領[陳宥蓁1.1] TSO 演出完整歌劇，而且一出手便是以龐大規模與高度藝術要求聞名的《崔斯坦與伊索德》。

歌劇對交響樂團的考驗格外複雜。樂團除了掌握華格納綿密龐大的音樂結構，更必須緊扣歌手呼吸、戲劇節奏與舞台調度。指揮站在樂池中央，串起台上與台下，也掌握整齣歌劇的呼吸與流動。這場年度製作，也將成為里柏瑞契上任首年與TSO共同寫下的重要篇章。

圖／臺北市立交響樂團 提供

如此龐大的作品，也對歌手提出近乎極限的要求。華格納的管弦樂聲響厚重、演出時間漫長，歌手既要穿透龐大的樂團聲部，又必須保留角色細膩的心理層次。因此，「崔斯坦」與「伊索德」長年被視為聲樂界最難駕馭的角色之一。

此次飾演崔斯坦的瑞典男高音麥可．維紐斯（Michael Weinius），2008年獲得國際華格納聲樂大賽首獎，足跡遍及巴黎歌劇院、柏林德意志歌劇院、蘇黎世歌劇院等重要舞台；2026年2月才剛於荷蘭國家歌劇院再度飾演崔斯坦，對這個艱鉅角色已有深厚經驗。

飾演伊索德的女高音莉安娜．哈魯圖尼揚（Lianna Haroutounian），則以高度感染力與舞台魅力享譽國際，十多年來活躍於世界重要歌劇院，也曾多次演繹伊索德，累積極高評價。

[陳宥蓁2.1]

克里斯蒂安．雷特（Christian Räth）執導歌劇《崔斯坦與伊索德》 2012年於美國達拉斯歌劇院演出劇照。 圖／臺北市立交響樂團 提供

歌劇之所以迷人，在於管弦樂、聲樂、戲劇、舞台、燈光與影像能在同一個晚上相輔相成。對平常喜歡劇場、展覽與表演藝術的觀眾而言，《崔斯坦與伊索德》也提供了一次接觸大型歌劇完整編制的難得機會。

此次由國際歌劇導演克里斯蒂安．雷特（Christian Räth）執導，他曾與紐約大都會歌劇院、維也納國家歌劇院、米蘭史卡拉歌劇院等重要劇院合作，華格納作品更是其專長。本次製作授權自美國達拉斯歌劇院，集結國際製作團隊，讓這部音樂史鉅作以完整的劇場規模登上臺北舞台。

華格納寫下的，至今仍是我們熟悉的情感：渴望、掙扎、無法靠近，也無法停止。近 170 年後，當第一個「崔斯坦和弦」再次響起，人們依然能從其中辨認出自己的情感。而今年，從新任首席指揮、國際華格納名家到完整歌劇製作，這些難得的條件即將同時在臺北聚首。

有些經典需要你親身經歷，2026 年 9 月，走進臺北表演藝術中心，親耳聽見這部改變音樂史的世紀鉅作，在 TSO 的樂聲中再次發生。

圖／臺北市立交響樂團 提供

【2026 TSO 年度歌劇】華格納《崔斯坦與伊索德》

演出時間｜9/16（三）18:00、9/19（六）14:00

演出地點｜臺北表演藝術中心大劇院

指揮｜亞歷山大．里柏瑞契 Alexander Liebreich

導演｜克里斯蒂安．雷特 Christian Räth

崔斯坦｜麥可．維紐斯 Michael Weinius

伊索德｜莉安娜．哈魯圖尼揚 Lianna Haroutounian

庫威納｜麥可．庫弗-拉德斯基 Michael Kupfer-Radecky

布蘭甘妮｜史蒂芬妮．伊蘭妮 Stefanie Iranyi

馬克國王｜曾文奕 Wen-I Tseng

梅洛｜莫里茲．卡倫伯格 Moritz Kallenberg

演出｜拉縴人男聲合唱團、臺北市立交響樂團

製作授權｜美國達拉斯歌劇院

立即購票 ▶▶ https://www.opentix.life/event/2054396960022216704?fbclid=IwcGRvZgFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzYXE2WGh1MEVJNGtaYkZOc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhtH9zQwME5xqi0zmseRP29prmJr94jVN50IXSsJSncQoISVZ8E2OCAKlP7R_aem_8Lv9zvBVClxAm0h_JoaG_A

※歡迎免費加入TSO之友，購票享有8折優惠

https://www.otmember.life/tsofriends/?fbclid=IwcGRvZgFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzYXE2WGh1MEVJNGtaYkZOc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHiSzD8unPTNff8-hqkeMR8xe_YU0wDpKZ_dWGC6qxu-GiWy8lLV9Iugg5vL-_aem_f4CjgErVdj70akFsyOcf-Q