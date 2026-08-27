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華信花蓮航線申請停飛改「每周最多減5班」 最快10月上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華信航空因花蓮航線嚴重虧損，飛一班賠一班，向交通部民航局申請停飛，後改提減班方案。聯合報系資料照
華信航空因花蓮航線嚴重虧損，飛一班賠一班，向交通部民航局申請停飛，後改提減班方案。聯合報系資料照

華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，3條飛花蓮的國內航線全提出申請，若通過花蓮航線將消失。華信航空董事長陳大鈞表示，先前申請停飛，補件後改為減班，目前規畫高雄-花蓮每周減至5班，台中維持3班，新班表最快10月上路。

陳大鈞表示，送出高雄-花蓮、台中-花蓮航線停飛申請後，民航局要求提供補充資料，了解民航局需考量全國民眾的交通權益，但業者確實也撐得很辛苦，因此提送的補充資料將申請停飛改為減班，而民航局也允許必要時適度減班的方式。

陳大鈞指出，目前規畫高雄-花蓮航線從每周7班減為5班，若載客率低於2成，可視狀況再減2班；台中-花蓮航線則維持每周3班，並視狀況（載客率低於2成）減少1班，總計2航線最多可從原先每周10班減為每周5班，預估新班表最快10月上路。

立榮航空則表示，本公司目前未獲民航局通知，需視民航局政策而定。

花蓮 華信 減班

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