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青蔥不只提味！營養師揭牛津研究 染新冠8天吃粥後退燒、排痰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名染新冠肺炎的男性食用青蔥粥後出現出汗、體溫下降及痰液增加等情況。 示意圖／AI生成
一名染新冠肺炎的男性食用青蔥粥後出現出汗、體溫下降及痰液增加等情況。 示意圖／AI生成

青蔥是台灣料理中常見的配角，不論煮湯、炒蛋、拌麵或煮粥，加上一把蔥花就能增添香氣與風味。營養師老辜分享一篇2020年發表於《整合醫學研究》(IF是4.9)的科學文章，其中記錄以青蔥煮粥作為新冠肺炎患者早期居家照護的個案經驗，不過他也特別提醒，這類研究證據有限，不能把青蔥粥當成治療方式，較適合視為日常飲食的一部分。

老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」發文指出，該文章記錄一名20多歲男性，在感染新冠肺炎第8天時體溫達38.5°C，隔天開始每天吃兩次青蔥粥。文章描述，他第一次吃完約2至3小時後出現大量出汗、痰液增加，體溫降至37.3°C，隔天進一步降至36.7°C，並於第11天康復；其他個案也約在食用青蔥粥第3天後逐漸恢復。

文章所使用的青蔥粥材料包括50克白米、約400毫升水，以及青蔥。青蔥用量第一天為80克、第二天60克，之後則為40克，並可依情況調整。作法是先將白米加水煮沸，以小火熬煮約30分鐘，再加入青蔥煮15分鐘；煮好後分成兩份，一份立即食用，另一份約4小時後再吃。

研究作者認為，個案食用青蔥粥後出現出汗、體溫下降及痰液增加等情況，可能有助於痰液排出與改善呼吸不適。不過，這些觀察並不能證明青蔥粥就是患者康復的原因。

老辜也特別強調，這篇文章主要是個案經驗，並沒有隨機分組或安慰劑對照，因此無法排除患者原本就進入自然恢復期的可能性。

以目前科學證據來看，不宜將青蔥粥視為預防或治療新冠肺炎、感冒等疾病的方法，若有發燒、呼吸不適或症狀持續加重，仍應尋求適當醫療協助。他也表示，特地查了作者群，都是任職於牛津大學的教授與醫師，第一次看到期刊裡面還附上食譜，「真的好酷好喜歡啊」。

不過，從日常飲食角度來看，青蔥本來就是可以搭配粥品的食材。老辜笑說，看完文章後也很想煮一碗青蔥粥，如果能接受青蔥的味道，下次煮粥時不妨加入青蔥，再搭配雞蛋、胡椒粉等食材，增加香氣與營養；生病期間若食慾不佳，能正常攝取食物與營養，也有助於維持體力。

本網站曾報導，青蔥的各種吃法。青蔥富含含硫化合物，和肉類一起料理，有助於維生素B群的利用；若生吃，則較能保留維生素C與大蒜素，因為這些成分不耐高溫。若要煮湯，建議接近關火時再加入青蔥，或盛碗後再撒上蔥花。

不過，大蒜素刺激性較強，生蔥一次吃太多，可能刺激胃腸道黏膜，引起胃痛、腹痛。日媒《Hint-Pot》也提醒，青蔥具有較強抗菌作用，過量食用可能影響腸道菌叢平衡，出現腹瀉、便祕等情況，因此適量當作調味品即可。

此外，「無毒教母」、林口長庚醫院臨床毒物中心前護理師譚敦慈曾分享自製蔥油做法，可將蔥、洋蔥、蒜頭與香菜放入芥花油中炸至略呈金黃色，再撈掉變黑的蔥與香菜，留下洋蔥與蒜頭。做好的蔥油可用來炒菜、拌麵，增加香氣與風味。

牛津 新冠肺炎 料理

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