聖德科斯「麻油車」冷壓黑麻油苯駢芘超標 南市查核6家門市

台北市發布「統購實業有限公司」自主通報，通路商聖德科斯（統健實業股份有限公司）送驗「麻油車冷壓黑麻油」（有效日期2028年4月6日），苯駢芘3.2微克，超過食品中苯駢芘限量標準2.0微克／公斤。台南市衛生局表示，南市6間聖德科斯門市均已預防性下架並辦理退貨，今天也前往門市查核下架及退貨情形。

衛生局表示，問題產品由嘉義市統購實業有限公司製油工廠於今年3月26日製造，規格255毫升共216瓶，均由聖德科斯總公司配送至全台門市販售。台南市6間門市接獲總公司通知後，已針對該產品所有批號辦理預防性下架及全額退貨。

衛生局指出，經查該製油工廠使用的黑芝麻原料，是向台南市業者購買由國外進口的生黑芝麻，並非台南市種植生產。衛生局已掌握本市產品流向及下架情形，後續也將針對使用芝麻油、胡麻油的餐飲業、產後護理之家及坐月子中心等場所加強查核，確認油品來源、進貨及使用情形。

衛生局表示，截至8月26日，本市累計完成2139家業者查核，包括受影響下游業者、食品販售業及餐飲業等，全市累計下架回收問題油品達8萬1530公斤。

台南市為全台重要芝麻、胡麻產區，產量約占全台7至8成。衛生局表示，在中聯問題油品事件後，已擴大油品抽驗範圍，除大豆油、苦茶油外，也針對芝麻油及胡麻油進行抽樣檢驗，並將苯駢芘列為重點檢驗項目，目前檢驗結果均符合規定。

衛生局長李翠鳳呼籲，食品業者應落實食品安全自主管理，使用及販售油品時應確認來源、批號及有效日期，並要求來源端提供合格檢測報告；民眾購買油品則應選擇來源清楚、標示完整的產品。

衛生局提醒，曾購買「統購實業有限公司」製造「麻油車冷壓黑麻油」問題產品的民眾，應立即停止食用，並盡速持產品向原購買通路辦理退貨。受影響產品名單及退貨資訊，可至台南市政府衛生局「問題油品查詢與處置專區」查詢最新資訊。