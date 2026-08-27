華信花蓮航線停飛暫緩 民航局同意訂位差可減班、運能轉飛其他航線

國內航線票價長期未調整，加上花蓮航線載客率不佳，華信、立榮航空陸續提出停飛申請。對此，民航局27日表示，華信航空申請暫停營運高雄－花蓮、台中－花蓮航線，經初步審查後，已要求華信補充說明並考量地方需求；華信後續將採循序漸進方式處理，民航局同意若訂位狀況不佳，可適度減少班次，並將釋出的運能轉飛其他需求較高的國內航線。

民航局指出，華信航空日前提出高雄－花蓮、台中－花蓮航線暫停營運申請，經初步審查後，考量花蓮地區民眾交通需求，要求華信進一步補充說明。經雙方討論後，華信表示將採循序漸進方式調整，若航班訂位狀況不佳，可適度減班，相關運能則轉投入其他需求較高的國內航線。

據了解，目前高雄－花蓮航線每週7班，台中－花蓮每週3班，合計每週10班。華信規劃視實際訂位情形調整班次，最多可減至每週5班，減班前仍須提報民航局同意。民航局表示，後續將持續觀察航線營運及地方需求，再適時評估。

華信航空董事長陳大鈞表示，若目前無法立即停飛，先透過減班方式至少可以降低營運虧損，新班表最快預計11月實施。

至於立榮航空申請停止營運台北－花蓮航線部分，民航局表示，目前仍在評估審查中，後續將視審查結果辦理。

民航局表示，國內偏遠航線涉及地方交通需求及航空公司營運效益，後續將持續在維持基本航空服務與業者營運之間取得平衡，並依實際市場需求及訂位情形，動態檢視航班配置。