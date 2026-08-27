華信花蓮航班停飛改減班 民航局：班數尚不確定

人體器官衰老速度不一樣！美國醫學研究指出，人體內部器官即便生理年齡相同，其老化速度也可能存在顯著差異。研究團隊開發出一種新型血液檢測技術，只需透過一次抽血，就能精準評估各個器官的衰老狀況，並提早預警慢性疾病的潛在風險。 器官衰老速度不同 《每日科技》報導，美國史丹佛大學研究團隊針對數千名成年人進行血液蛋白質分析，發現人體內近20%的健康成年人，至少有一個器官正以遠快於同齡人的速度加速老化。這項科學發現打破了過往「全身器官勻速衰老」的傳統觀念，證實腎臟、心臟、大腦或肝臟等器官可能擁有獨立的「生物鐘」。 如此一來，醫療團隊得以透過檢測血液中來自特定器官的循環蛋白質，精準判讀個別器官的健康狀態與老樣貌。專家指出，當某一器官出現加速老化現象時，該個體罹患相關器官疾病或早逝的風險將會顯著增加，這為個人化預防醫學提供了突破性的診斷依據。 血檢預警慢性疾病 《地球報》指出，這項創新血檢技術的關鍵，在於追蹤由特定器官分泌至血液中的數千種蛋白質濃度變化，進而推算該器官的生物學年齡。研究顯示，大腦加速老化的受試者，在未來數年內出現認知功能退化或失智症的風險大幅上升，而心臟加速老化的族群，心臟衰竭的發病率也

2026-08-27 14:07