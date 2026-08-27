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華信花蓮航班停飛改減班 民航局：班數尚不確定
華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，3條飛花蓮的國內航線全提出申請，若通過花蓮航線將消失。交通部民航局今表示，同意華信在定位狀況不佳情況下適度減班，但目前業者還未提送班表，減少班數尚不確定。
疫情後國際航線及離島航線逐步復甦，花蓮國內航線卻仍陷低迷，台北、台中、高雄往返花蓮航線長期載客率偏低，業者營運壓力持續升高。
根據民航局統計，今年1至6月，台北-花蓮航線載客率介於18.3%至38.3%，高雄-花蓮約33.7%至53.6%，台中-花蓮則為51.5%至71.5%，其中台北-花蓮需求最為疲弱。
繼華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮之後，立榮航空也向民航局提出申請停飛台北至花蓮航線，民航局表示，目前都在審查當中。
民航局表示，有關華信航空申請暫停營運高雄-花蓮、台中-花蓮航線部分，民航局於初步審查後，請華信航空補充說明並考量地方需求。
民航局指出，華信航空後續表示將採循序漸進方式處理，民航局同意華信航空在訂位狀況不佳情況下可適度減少班次，並將運能飛航其他需求較高之國內航線。民航局將持續觀察後續營運情形後再適時評估。
另外，立榮航空申請停止營運台北-花蓮航線部分，尚在評估審查中。
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