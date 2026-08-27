南橫公路路況不佳 甲仙通往六龜一度中斷、桃源瓦筏哈橋引道受損

受連日降雨影響，台20線南橫公路甲仙通往六龜道路、白雲寺路段邊坡前天（25日）發生嚴重坍方，當天搶通之後，今早又再度出現土石泥流阻斷雙向交通。另南橫桃源瓦筏哈橋引道部分路基遭溪水沖刷流失，橋面疑似懸空，居民擔憂橋梁安全。甲仙工務段說明，橋面下正進行護岸保固工程，橋梁結構未受損，且有24小時保全在場管制交通，通行安全無虞。

台20線65.38K甲仙白雲寺路段邊坡出現大面積崩塌，今早再度發生土石泥流阻斷甲仙與六龜雙向道路交通，經公路局南區養護工程分局甲仙工務段調派機具，坍方落石已經清除，上午11時40分恢復通車。

南橫公路除甲仙路段時斷時通之外，台20線94.5K的桃源瓦筏哈橋也出現引道路基坍陷，鄰近橋頭的引道路面崩塌流失，導致橋面看似懸空，引發當地居民討論。

「安全令人憂心！」居民說，保全人員的執勤據點剛好位在崩落路基旁，若晚上下大雨，可能在幾秒鐘內發生狀況，應趁天晴趕緊想辦法改善。

公路局甲仙工務段長鄭敏華解釋，去年0726豪雨沖毀瓦筏哈橋橋下護岸，所以目前正在施作A1橋台引道護岸擋土牆保護工程，預計年底可完工；此次大雨，經檢視橋梁結構安全沒有問題，路面情況皆在掌握之中。此外，24小時都有保全在現地維護安全，進出有保全控管車輛，施工機具暫時撤離至安全地點，等天氣穩定再繼續施工。

今早南橫甲仙白雲寺路段發生土石泥流中斷交通，近午時分已經恢復通行，不過近日山區土石十分鬆軟，遇雨仍可能再度中斷交通。圖／甲仙工務段提供

台20線94.5K處的桃源瓦筏哈橋引道路基受損，養護單位表示強梁安全無虞。圖／取自居民臉書