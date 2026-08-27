快訊

郭台銘傳情陷女球友！曾馨瑩爆情傷消瘦 閨密心疼洩近況

立委陳雪生涉貪案 人頭助理外甥回國到案…35萬元交保

名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

聽新聞
0:00 / 0:00

南橫公路路況不佳 甲仙通往六龜一度中斷、桃源瓦筏哈橋引道受損

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台20線65.38K甲仙白雲寺路段邊坡出現大面積崩塌，今早再度發生土石泥流，阻斷甲仙與六龜雙向道路交通。圖／取自臉書甲仙大小事
台20線65.38K甲仙白雲寺路段邊坡出現大面積崩塌，今早再度發生土石泥流，阻斷甲仙與六龜雙向道路交通。圖／取自臉書甲仙大小事

受連日降雨影響，台20線南橫公路甲仙通往六龜道路、白雲寺路段邊坡前天（25日）發生嚴重坍方，當天搶通之後，今早又再度出現土石泥流阻斷雙向交通。另南橫桃源瓦筏哈橋引道部分路基遭溪水沖刷流失，橋面疑似懸空，居民擔憂橋梁安全。甲仙工務段說明，橋面下正進行護岸保固工程，橋梁結構未受損，且有24小時保全在場管制交通，通行安全無虞。

台20線65.38K甲仙白雲寺路段邊坡出現大面積崩塌，今早再度發生土石泥流阻斷甲仙與六龜雙向道路交通，經公路局南區養護工程分局甲仙工務段調派機具，坍方落石已經清除，上午11時40分恢復通車。

南橫公路除甲仙路段時斷時通之外，台20線94.5K的桃源瓦筏哈橋也出現引道路基坍陷，鄰近橋頭的引道路面崩塌流失，導致橋面看似懸空，引發當地居民討論。

「安全令人憂心！」居民說，保全人員的執勤據點剛好位在崩落路基旁，若晚上下大雨，可能在幾秒鐘內發生狀況，應趁天晴趕緊想辦法改善。

公路局甲仙工務段長鄭敏華解釋，去年0726豪雨沖毀瓦筏哈橋橋下護岸，所以目前正在施作A1橋台引道護岸擋土牆保護工程，預計年底可完工；此次大雨，經檢視橋梁結構安全沒有問題，路面情況皆在掌握之中。此外，24小時都有保全在現地維護安全，進出有保全控管車輛，施工機具暫時撤離至安全地點，等天氣穩定再繼續施工。

今早南橫甲仙白雲寺路段發生土石泥流中斷交通，近午時分已經恢復通行，不過近日山區土石十分鬆軟，遇雨仍可能再度中斷交通。圖／甲仙工務段提供
今早南橫甲仙白雲寺路段發生土石泥流中斷交通，近午時分已經恢復通行，不過近日山區土石十分鬆軟，遇雨仍可能再度中斷交通。圖／甲仙工務段提供

台20線94.5K處的桃源瓦筏哈橋引道路基受損，養護單位表示強梁安全無虞。圖／取自居民臉書
台20線94.5K處的桃源瓦筏哈橋引道路基受損，養護單位表示強梁安全無虞。圖／取自居民臉書

台20線94.5K處的桃源瓦筏哈橋引道路基受損，養護單位表示強梁安全無虞。圖／取自居民臉書
台20線94.5K處的桃源瓦筏哈橋引道路基受損，養護單位表示強梁安全無虞。圖／取自居民臉書

六龜 瓦筏哈橋 南橫

延伸閱讀

嘉義阿里山公路又坍方！巨石砸落占滿台18線 雙向交通中斷

阿里山公路71K坍方巨石砸落 緊急搶修恢復通車

淡水區連日豪雨釀路面頻爆裂 里長憂心用路安全

南科三期墊高造成周邊社區淹水嚴重 水利局：已要求100年防洪評估

相關新聞

華信花蓮航線申請停飛改「每周最多減5班」 最快10月上路

華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，3條飛花蓮的國內航線全提出申請，若通過花蓮航線將消失。華信航空董事長陳大鈞表示，先前申請停飛，補件後改為減班，目前規畫高雄-花蓮每周減至5班，台中維持3班，新班表最快10月上路。

沙德爾颱風路徑從南侵到北漂遠離台灣 鄭明典1張圖曝關鍵原因

沙德爾颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署今天上午發布海上颱風警報，示警範圍為台灣北部近海。而先前預估會侵襲台灣本島，後續路徑一再往北調整，最新預報距離台灣遙遠。前中央氣象局長鄭明典在臉書分析關鍵原因。

聖德科斯「麻油車」冷壓黑麻油苯駢芘超標 南市查核6家門市

台北市發布「統購實業有限公司」自主通報，通路商聖德科斯（統健實業股份有限公司）送驗「麻油車冷壓黑麻油」（有效日期2028年4月6日），苯駢芘3.2微克，超過食品中苯駢芘限量標準2.0微克／公斤。台南市衛生局表示，南市6間聖德科斯門市均已預防性下架並辦理退貨，今天也前往門市查核下架及退貨情形。

2026上半年道安數據出爐 兒少、酒駕、機車死亡數創新低

交通部今公布2026年1至6月因交通事故死亡人數有1333人，較基準年2023年同期減少236人，降幅15％，各項指標因交通死亡的人數，如兒少減少28人、酒駕減少77人、機車減少214人均創新低，交通部說，由於落實執法、加重懲處、強化停等文化而讓成果見效，但也坦言，機車死亡占比仍逾50％，因此今年交通安全月鎖定機車族群，盼能降低死亡率。

沒腹痛、沒血便也中招！她「大便不成形2周」檢查竟揪出大腸癌

排便突然變得不順，可能不只是壓力或飲食造成。胃腸肝膽科醫師林詮斌分享案例，一名50多歲女性因「大便不成形」持續約2周就醫，雖然沒有血便、明顯腹痛等症狀，但排便愈來愈費力。經大腸鏡檢查後，竟在乙狀結腸發現惡性腫瘤，且腫瘤已造成腸道狹窄，目前已轉診醫療中心接受後續治療。

各器官老化速度不同 驗血可測慢性病風險

人體器官衰老速度不一樣！美國醫學研究指出，人體內部器官即便生理年齡相同，其老化速度也可能存在顯著差異。研究團隊開發出一種新型血液檢測技術，只需透過一次抽血，就能精準評估各個器官的衰老狀況，並提早預警慢性疾病的潛在風險。 器官衰老速度不同 《每日科技》報導，美國史丹佛大學研究團隊針對數千名成年人進行血液蛋白質分析，發現人體內近20%的健康成年人，至少有一個器官正以遠快於同齡人的速度加速老化。這項科學發現打破了過往「全身器官勻速衰老」的傳統觀念，證實腎臟、心臟、大腦或肝臟等器官可能擁有獨立的「生物鐘」。 如此一來，醫療團隊得以透過檢測血液中來自特定器官的循環蛋白質，精準判讀個別器官的健康狀態與老樣貌。專家指出，當某一器官出現加速老化現象時，該個體罹患相關器官疾病或早逝的風險將會顯著增加，這為個人化預防醫學提供了突破性的診斷依據。 血檢預警慢性疾病 《地球報》指出，這項創新血檢技術的關鍵，在於追蹤由特定器官分泌至血液中的數千種蛋白質濃度變化，進而推算該器官的生物學年齡。研究顯示，大腦加速老化的受試者，在未來數年內出現認知功能退化或失智症的風險大幅上升，而心臟加速老化的族群，心臟衰竭的發病率也

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。