8旬婦髖痛跛行多年 童醫院微創正前開手術 助她重拾行動力

一名80多歲曾姓婦人多年來深受左側髖部疼痛所苦，痛感從臀部延伸至大腿，走路明顯跛行，也無法久站久行，生活品質大受影響，經親友介紹轉往童綜合醫院骨科求診，醫師李宗翰醫檢後確診為退化性髖關節炎，經接受「微創正前開人工髖關節置換手術」後，隔天即可下床站立、行走，術後約一個月已恢復日常生活與運動。

骨科醫師李宗翰指出，曾婦曾在住家附近診所就醫，一開始接受藥物與保守治療，症狀卻未見改善，疼痛反而加劇，但疼痛仍未獲得有效控制，醫療團隊評估後，建議接受「微創正前開人工髖關節置換手術」，手術順利完成後，終於擺脫長年行動受限的困擾。

李宗翰說，髖關節位於骨盆與大腿骨交界處，由股骨頭與髖臼組成，是人體最大的承重關節之一，負責支撐站立、步行及上下樓梯等日常動作，常見造成髖關節病變的原因，包括退化性關節炎、外傷、股骨頭缺血性壞死、自體免疫疾病，以及先天性髖關節發育不良等。

當髖關節出現病變時，通常會先以藥物或物理治療等保守療法處理；但若疼痛持續惡化，合併明顯跛行、夜間疼痛影響睡眠，或日常生活功能受限，就應考慮接受人工髖關節置換手術，以改善疼痛並恢復活動能力。

李宗翰表示，微創正前開人工髖關節置換手術與傳統手術不同，採平躺姿勢進行，主要利用天然肌肉間隙進入髖關節，可大幅減少肌肉與軟組織的損傷。相較傳統後開或側開入路，此術式術後疼痛較輕、恢復速度較快、能夠早期下床活動、降低脫臼風險，且能保留較完整的肌肉功能，患者術後通常較容易恢復正常步態與日常活動。

不過他也提醒，並非所有患者都適合正前開人工髖關節置換手術，仍須由骨科醫師依患者體型、骨骼結構、疾病型態及過去手術病史逐一評估，才能選擇最合適的手術方式。

李宗翰同時建議，民眾平時應維持理想體重，減輕關節負擔，並避免久坐及不良姿勢；運動方面則應減少長跑、跳躍、急速旋轉等高衝擊項目，改以游泳、水中運動或固定式腳踏車等低衝擊運動取代，有助延緩髖關節退化。