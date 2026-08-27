機車飆速代價慘 交通部影片示警：高速撞擊相當從10樓墜落

全台機車多達1450萬輛，平均每戶擁有1.5輛，交通部說，機車便利也帶來巨大碰撞風險，為破除民眾對超速的麻木感，首度攜手高醫發布機車安全宣導影片，用直觀的衝擊畫面警惕用路人勿貪快。高醫說，時速30公里的撞擊力相當從1層樓墜落，時速60公里約5層樓，時速90公里相當於10層樓以上墜落，一瞬間的加速，在急診室裡換來的往往是內臟撕裂、骨骼碎裂與無法挽回的遺憾。

交通部次長陳彥伯表示，全國機車數量大約1450萬輛，台灣家戶大約980萬戶，平均1戶擁有1.5部的機車，機車帶給機動性跟便利性，卻也帶來高風險碰撞跟傷害。統計今年1至6月30日因交通死亡的人數為1333人，相較基準年2023年減少236人，降幅達15%。

另外，道安數據也指出，今年1至6月全國機車事故件數19萬5483件，受傷19萬2470人、死亡762人，事故超過一半是55歲以上，相對來講較脆弱，肇事主因是恍神、緊張或心不在焉，肇事形態有27％屬於自撞，包含撞到車、撞到路邊，呼籲用路人做好速度管理。

為讓民眾更直觀理解「速度」與「傷害」之間的密切關聯，交通部首度攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院，今日在高醫啟川大樓舉辦「機車安全宣導影片發布記者會」，發布在實驗室中模擬機車撞擊的實境影片「速度vs風險」，透過真實撞擊畫面，結合醫療現場專業觀點，呈現高速碰撞下對人體造成的傷害，將平時難以想像的「撞擊能量」轉化為直觀、具體的視覺體驗，讓民眾看見速度背後的風險。

「速度vs風險」以「實境撞擊」方式呈現速度所帶來的衝擊，透過視覺化的情境，並搭配第一線急診外傷醫師經驗分享及醫學觀念，讓民眾理解「速度不是單純的數字，而是事故發生時人體必須吸收的巨大毀滅能量」，盼民眾理解及思考「高速」所隱藏的代價。

高醫院長王照元表示，高醫作為南部重要的醫療樞紐，第一線醫護人員每天都在急診奮力搶救因交通事故受重傷的患者，看到無數家庭因此破碎，我們更希望的是把醫療現場看到的傷害苦痛，轉譯成社會大眾應理解的傷害防制智慧。

高醫外傷及重症外科主任陳昭文進行「外傷小組出動！急診裡的日常與無常」專題簡報，剖析第一線急診臨床實際狀況，急救外傷現場常常是社會傷害最終被顯影的地方，平面的風馳電掣往往讓人輕忽超速帶來的衝擊力。

陳昭文說，高速撞擊就如同高處墜樓，平面速度越快，衝擊能量將隨速度呈平方幾何級數暴增，根據數據顯示，時速30公里的撞擊約相當於從1層樓（3.5公尺）高度墜落，急診常見的結果如擦挫傷、骨折。

他說，行駛時速達60公里時，撞擊威力約為5層樓高空垂直墜落，常見頭胸腹外傷、嚴重骨折；行駛時速達90公里時，撞擊威力超過10層樓以上的高空垂直墜落，急診常見OHCA、大量出血，一瞬間的加速，在急診室裡換來的往往是內臟撕裂、骨骼碎裂與無法挽回的遺憾。

交通部攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院發布機車安全宣導影片「速度vs風險」。圖／交通部提供

交通部次長陳彥伯表示，今年1至6月30日因交通死亡的人數為1333人，相較基準年2023年減少236人，降幅達15%。記者胡瑞玲／攝影

交通部攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院發布機車安全宣導影片「速度vs風險」。記者胡瑞玲／攝影