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40歲媽咳嗽易漏、一想尿就失控 混合型尿失禁釀禍

中央社／ 台北27日電

一名40多歲媽媽產後咳嗽就漏尿多年，甚至有尿意就得衝廁所，否則可能直接尿褲子，連護墊「擋不住」。醫師提醒，混合型尿失禁得靠藥物與物理治療雙管齊下，才能擺脫尷尬人生。

不少女性在生產後，對於「大笑、咳嗽就漏尿」的應力性尿失禁並不陌生，往往習慣與護墊為伍。不過，一名40多歲的媽媽近期發現，除了老毛病外，現在只要一有尿意就得衝廁所，稍微慢一點就「濕了褲子」，連護墊也撐不住，就醫檢查才發現，原來是「應力性」與「急迫性」兩種尿失禁同時找上門。

女性常見的尿失禁分為兩大類，開業泌尿科醫師顧芳瑜今天透過新聞稿指出，一類是與骨盆底肌鬆弛有關的「應力性尿失禁」，常見於產後女性，在腹壓升高如跑步、打噴嚏時會漏尿；另一類則是與膀胱功能失調有關的「急迫性尿失禁」，患者會出現不自主的強烈尿意，甚至來不及到廁所就失守。

顧芳瑜說明，這名患者原本靠磁波椅治療有所改善，沒想到近期新症狀加劇，患者先前雖曾因頻尿求醫，但僅針對單一症狀服藥，效果有限，來到泌尿科確診為「混合型尿失禁」後，決定採取「雙管齊下」的策略。

在治療方面，顧芳瑜建議，針對骨盆底肌力不足的部分，可透過磁波椅、雷射或手術改善；而針對膀胱異常收縮，除了傳統口服藥物外，目前也有經皮藥物貼片、脛神經電刺激等新選擇。

「產後漏尿雖常見，但若影響正常生活，就應就醫。」顧芳瑜提醒，若發現漏尿情況改變，或護墊已無法應付日常生活，應儘速尋求專業泌尿科評估，釐清是哪種「漏」法，才能對症下藥，找回清爽乾淨的生活。

尿失禁 咳嗽 失控

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