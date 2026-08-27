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2026上半年道安數據出爐 兒少、酒駕、機車死亡數創新低

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今年1至6月交通事故死亡數，兒少減少28人、酒駕減少77人、機車減少214人，均創新低。聯合報系資料照
交通部今年1至6月交通事故死亡數，兒少減少28人、酒駕減少77人、機車減少214人，均創新低。聯合報系資料照

交通部今公布2026年1至6月因交通事故死亡人數有1333人，較基準年2023年同期減少236人，降幅15％，各項指標因交通死亡的人數，如兒少減少28人、酒駕減少77人、機車減少214人均創新低，交通部說，由於落實執法、加重懲處、強化停等文化而讓成果見效，但也坦言，機車死亡占比仍逾50％，因此今年交通安全月鎖定機車族群，盼能降低死亡率。

交通部今公布最新道路交通事故死亡數據，今年1至6月整體30日死亡人數有1333人，較基準年2023年同期減少236人，降幅15%。

進一步觀察各項重要指標，與2023年同期相比，機車事故減少214人，降幅21.4%、高齡者族群減少30人，降幅4.8%、行人事故減少16人，降幅9.2%、酒駕造成事故減少77人，降幅58.8%。其中，兒少族群減少28人，降幅59.6%降幅最大。

交通部路政及道安司長吳東凌說，兒少減少28人、酒駕減少77人、機車減少214人均創新低，除過去推動政策奏效，民眾轉搭大眾運輸也是原因之一。

各縣市統計分析部分，今年1至6月整體30日死亡人數與2023年同期相比，以新北市增加14人最多；行人事故方面，以新竹縣行人死亡人數增加8人為最多。

若以人口數換算，今年1至6月整體30日每10萬人死亡以南投縣、台東縣、花蓮縣偏高，行人每10萬人死亡以花蓮縣、新竹縣、台東縣居前3高。

交通部長陳世凱表示，期待每年交通死亡數可降低3至5％，今年1至6月A30死亡數相比基準年降幅高達15％，其中兒少減少28人、酒駕減少77人、機車減少214人均創新低，盡管如此，機車死亡數仍占總交通事故死亡人數近3分之2，是國家交通死亡最大的一群，因此今年交通安全月鎖定機車族，盼能有效降低，擺脫台灣每年交通死亡人數超過3000人的情況。

陳世凱說，過去沒有停等文化時，大家騎車、開車都在爭快，近2年有80％民眾認為停等文化推動有感，讓整體社會有共識，進一步在意交通規則；地方政府也配合，包含改善人行道等，交通部每年也投注經費協助地方改善，像是庇護島等。

陳世凱說，先前交通部也推出道安3支箭，其中隔熱紙政策推出時，外界認為會引起很大民怨，但今年夏天實際上並無接獲很多抱怨，但隔熱紙不那麼暗，就能更看清楚道路；此外，中央、地方各自管轄的路燈也有加強，讓用路人可以看得更清楚，這就是民眾遵守規則，政府把道路做好，讓交通死亡率能更降低。

道安 酒駕 機車

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