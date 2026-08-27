突發腹痛胃部破洞 男子急從中國大陸搭機返台治療

1名男子在中國突發腹痛，當地醫院診出中空臟器穿孔合併腹膜炎，建議接受緊急手術，但男子決定搭機趕回台灣就醫，確診胃部破洞後手術治療，術後8天順利出院。

衛生福利部台南醫院外科醫師莊育權今天指出，這名男子在中國工作，因突發腹痛前往當地醫院診療，醫師建議應接受緊急手術處置，否則有生命危險。

男子和親友討論後決定趕回台灣，隔天抵台直奔醫院急診，接受腹腔鏡檢查，確認胃部破洞，執行腹腔鏡微創縫合手術，仔細清除腹腔內漏出胃酸及膿瘍。

莊育權表示，中空臟器穿孔發生範圍涵蓋胃腸道（胃部到大腸），只要破洞就會造成胃腸道內胃酸、膽汁、糞便或空氣漏出，使原本無菌腹腔遭受細菌侵襲，以胃或十二指腸因潰瘍造成穿孔最常見。

幾十年前台灣因濫用類固醇或長期使用非類固醇抗發炎止痛藥，加上當時國人健康及預防保健觀念不足，胃病或胃潰瘍十分常見，一般外科醫師三天兩頭處理切胃或補破洞。

近年來國人觀念逐漸建立，健檢及胃鏡推廣、胃幽門桿菌與潰瘍關聯及治療確立，加上新一代胃藥發展，胃或十二指腸潰瘍穿孔情況逐漸減少，但在醫院仍屬儘速處理急症。

莊育權說，穿孔超過6小時便有大量細菌增生產生腹膜炎，超過12至24小時就會進展到敗血性休克及有生命危險。這名男子返台前一天下午胃部已穿孔，加上搭機造成氣壓改變也可能讓穿孔及腹腔內空氣進一步惡化，甚至在飛機上可能休克失去生命跡象。

莊育權表示，這名男子安全地回到台灣，並進入開刀房接受完整治療，純屬好運。若國人在外地有類似情況，應遵照當地醫師指示接受治療，以免延誤病情。