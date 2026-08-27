急診壅塞恐成常態？陳秀熙：嬰兒潮世代進入高齡 3建議解決估需2年

一名8旬婦人在台大醫院急診室留置達12天，因病過世，昨天台大工會爆料曾有留置35天的患者，有「挑菜文化」。台大公衛學院教授陳秀熙表示，急診壅塞涉及「經濟誘因、分流制度、院際整合」3個層面，短期仍須持續改善，預計1至2年才能看到成效。但長期應建立醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所的聯盟式分流機制，甚至可研議急診等候超過一定時間後即啟動轉診。

陳秀熙說，目前政府已從健保制度著手，透過經濟誘因強化急診及住院護理量能，因急診壅塞的核心之一，就是住院病床不足，導致病人無法往上轉床，只能持續留在急診等待。

他表示，近期政府也公布額外投入600億元公務預算至健保，盼同步提升急診、住院護理量能，改善急診壅塞問題，不過相關政策從推動到成效顯現，預估仍需要1至2年時間。

第二層則是急診分流，陳秀熙表示，急診檢傷後，輕症患者應適度分流，現行包括門診抗生素靜脈注射治療等，都是希望將部分不一定需要留在醫院急診處理的患者分流出去。

陳秀熙說，這些制度目前都正在推動，但需要時間發酵，因此現階段仍可能看到大型醫院急診等床時間過長的情況。尤其台灣嬰兒潮世代、約1200萬人口陸續進入高齡階段，未來重症醫療需求將明顯增加，這也是社會容易忽略的結構性問題。

陳秀熙表示，未來不能只要求醫院「想辦法生出病床」，而應讓醫學中心、區域醫院、地區醫院及鄰近診所形成聯盟，有點像英國的家醫科制度，依患者病情與醫療需求進行分級處理，或是超過一定時間仍為病床，就要分流。

陳秀熙說，目前相關制度大約推動半年，短期內仍處於調整階段，但未來應進一步擴大健保署現有措施，從單一醫院改善，提升至醫療體系間的制度性分流，才能真正處理急診壅塞問題。