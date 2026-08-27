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沙德爾進逼馬祖近海 西南風影響 北東晴熱中南部明天雨勢更猛烈

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天到明天特別留意颱風的影響，明天颱風來到正北方之後，配合西南風的增強，在中南部包括中部山區、嘉義以南地區，會有局部大雨或短延時豪雨出現。聯合報系資料照
今天到明天特別留意颱風的影響，明天颱風來到正北方之後，配合西南風的增強，在中南部包括中部山區、嘉義以南地區，會有局部大雨或短延時豪雨出現。聯合報系資料照

中央氣象署持續針對中颱沙德爾發布海上颱風警報。中央氣象署科長劉宇其表示，預估明天颱風暴風範圍會逐漸掠過馬祖近海，提醒當地航行作業船隻嚴加戒備。同時台灣受到西南風影響，提醒嘉義以南地區可能有局部大雨或豪雨發生，要留意防汛工作。

沙德爾颱風今天上午11時的中心位置在馬祖的東北東方約520公里海面，以每小時14轉20公里速度，向西南西轉西進行。

他說，預期會逐漸往華中的沿岸接近，暴風範圍預計會在明天通過馬祖北方近海，颱風中心明天中午前後從中國浙江沿岸登陸，隨後逐漸減弱。氣象署明天會視颱風進入中國之後消散情形，決定下半天解除颱風警報的時間點。不過，今天到明天是颱風逐漸接近的時候，要留意相關的颱風消息。

今天環境吹西南風，中南部出現降雨，今天累積雨量截至目前為止，嘉義以南地區都有大雨等級降雨出現。劉宇其表示，預計西南風影響之下，中南部斷斷續續還有降雨出現。目前主要降雨區域偏向中部山區和嘉義以南的內陸地區，有一些地方在強回波影響之下，時雨量有來到20至30毫米。

劉宇其表示，這樣的狀況到下午還會持續，配合午後熱力作用，苗栗以南地區和東半部山區有午後雷陣雨，當中會有短延時強降雨。降雨入夜之後稍微有緩和趨勢，不過明天西南風增強，又有一波比較大的雨勢出現。

未來天氣狀況，他說，颱風目前在台灣的東北方，明天來到台灣的正北方之後，會讓台灣附近的西南風更加增強，所以明天中部和南部降雨會更加明顯。颱風明天下半天逐漸進入中國消散之後，華南沿岸到台灣、菲律賓東方海面，雲系發展相當旺盛，還是處在低壓帶當中，天氣不會馬上恢復穩定。

劉宇其表示，而且菲律賓東方的雲系，預計下周可能又會有低氣壓發展出來，屆時台灣風向會從西南風逐漸轉變為東北風，降雨也因為風向轉變，容易出現降雨的區域也會有所轉變。

未來降雨趨勢，他說，今天到明天特別留意颱風的影響，明天颱風來到正北方之後，配合西南風的增強，在中南部包括中部山區、嘉義以南地區，會有局部大雨或短延時豪雨出現。另外，馬祖地區明天離颱風比較接近，可能會有局部性大雨。明天降雨比較明顯，一定要特別注意。

劉宇其說，周六、周日各地斷斷續續都有降雨，南部雨勢比較大一些，其他地方偏向午後雷陣雨。下周一、下周二隨著環境封場轉為東北風之後，主要的降雨開始集中北部和東半部地區，中南部天氣轉趨穩定，午後有雷陣雨出現。

風勢隨著颱風接近，沿海的風浪有逐漸增強的情況。風力變化趨勢，劉宇其表示，今天白天包括北部沿岸、恆春半島、蘭嶼有局部8至9級強陣風出現，另外在馬祖隨著颱風逐漸接近，今晚甚至到明天白天，風雨會比今天增強，要做好防颱準備。

劉宇其表示，各沿海可能有2至4米浪高，尤其北海岸、台東、恆春半島、綠島蘭嶼，會有2米以上大浪出現，海邊活動特別注意安全。

未來天氣相當不穩定，劉宇其表示，今天到明天，颱風可能掠過馬祖近海，配合西南風影響，今天中南部可能有比較大的降雨出現。背風面的北部、東半部、金門、馬祖地區，天氣上比較炎熱，沒有下雨的時候留意防曬，多補充水分。

劉宇其表示，海面上的風浪逐漸轉強，明天是颱風最接近的時候，尤其西南風又增強了，除了馬祖有強風大雨之外，中南部留意豪大雨的出現。一直要到周六颱風逐漸進入中國，遠離台灣，但是台灣仍處在低壓帶環境，天氣仍相當不穩定。颱風在台灣附近，避免前往海邊活動，山區活動留意坍方和落石。適逢年度大潮，沿海低窪地區留意積淹水。

風力變化趨勢。圖／中央氣象署提供
風力變化趨勢。圖／中央氣象署提供

沙德爾颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
沙德爾颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

馬祖 沙德爾 沙德爾颱風

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