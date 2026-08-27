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除濕劑的水別直接倒！1招正確處理 避免排水管生鏽、植物枯萎

聯合新聞網／ 綜合報導
除濕劑裡的液體雖然可以倒入排水孔，但不能直接倒，否則可能讓排水管內的金屬零件生鏽及植物枯萎。 示意圖／AI生成
除濕劑裡的液體雖然可以倒入排水孔，但不能直接倒，否則可能讓排水管內的金屬零件生鏽及植物枯萎。 示意圖／AI生成

台灣天氣潮溼，不少家庭會在衣櫃、鞋櫃或儲藏空間擺放除濕劑，但用完後，盒子裡累積的液體究竟該怎麼處理，很多人可能都曾疑惑「可以直接倒進排水孔嗎？」日本除濕產品廠商提醒，除濕劑裡的液體雖然可以倒入排水孔，但不能直接倒，否則可能讓排水管內的金屬零件生鏽。

根據日本生活資訊網站「grape」報導，常見的水箱型除濕劑，內部顆粒會隨著吸收水氣逐漸溶解，當顆粒全部消失時，通常就是更換時機；若仍有透明結晶殘留，可以加入水或溫水將其溶解後再處理。至於片狀型除濕劑，即使內容物已變成果凍狀，仍可能持續吸濕，通常可等到重量不再增加時再更換，但不同產品仍應以包裝標示為準。

至於水箱內累積的液體，主要成分為高濃度氯化鈣水溶液。若直接倒進排水孔，液體可能滯留在管線中，進而使金屬零件生鏽，因此正確方式是「一邊開自來水、一邊將液體倒入排水孔」，利用足量清水稀釋並沖走。

除濕劑裡的液體也不建議直接倒進庭院、花盆或土壤中，因為其中含有鹽分，可能造成植物鹽害、枯萎，也可能使附近的金屬製品生鏽。

如果除濕劑液體不慎打翻在地板或家具上，應先戴上橡膠手套，並盡快處理。可先用沾水的布反覆擦拭，逐步稀釋殘留液體，再用乾布將水分吸乾，重複數次後進行乾擦並自然風乾。若液體沾到皮膚或衣物，則應立即以清水沖洗；若皮膚持續出現紅腫、搔癢等情況，建議就醫。

另外，片狀型除濕劑通常含有吸水性聚合物，應依所在地垃圾分類規定處理；容器、塑膠片等零件也可能因材質不同而有不同分類方式。因此，即使除濕劑外觀看起來相似，實際丟棄方式仍可能不同，處理前最好先確認產品包裝與地方政府規定。

廠商也提醒，除濕劑使用期間應放在兒童與寵物無法碰觸的位置，到了更換時機後也不要長時間擺放，依產品標示正確處理，才能避免誤觸或錯誤丟棄造成其他問題。

本網站也曾報導過除濕劑的正確擺放方式。擁有超過25年主婦經驗、曾任家政婦的Mami指出，除濕劑效果和擺放位置有很大關係。盒裝除濕劑適合放在空氣流動較少、相對密閉的小空間，若放在太通風的位置，反而可能降低吸濕效率，因此沒有積水不一定代表產品失效。

常見錯誤包括把除濕劑放在衣櫃、鞋櫃門口附近，或硬塞在衣物、鞋子之間。前者容易受到開關門帶動的氣流影響，後者則可能讓吸濕面被遮住，進而降低效果。除濕劑周圍應保留適度空間，避免被物品緊貼或覆蓋。

Mami建議記住「深處、低處、角落」三大原則，例如衣櫃可放在最深處地板角落，鞋櫃則放在最下層深處；洗手台下方等狹小空間，也可分散擺放2至3個小型除濕劑，讓濕氣吸收更均勻。

除濕機

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