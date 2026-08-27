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台灣當代抽象藝術家黃小燕辭世享壽61歲 台藝大校友不捨悼念

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
國立台灣藝術大學美術系教授黃小燕於8月22日晚間辭世。圖／取自台藝大官網
國立台灣藝術大學美術系教授黃小燕於8月22日晚間辭世。圖／取自台藝大官網

台灣當代抽象繪畫藝術家、國立台灣藝術大學美術學系教授黃小燕於8月22日晚間辭世，享壽61歲，校方證實消息。台藝大校友聯絡中心也發文悼念，形容黃小燕一生如同畫布上反覆塗抹、沉積又透出微光的色彩，留下優雅身影與動人作品。

國立台灣藝術大學校友聯絡中心在臉書發文表示，「敬愛的黃小燕老師離開了我們，得知老師離世的消息，藝術界與學子心中湧起不捨。她的一生，宛如畫布上反覆塗抹、沉積又透出微光的色彩。如今，調色盤上的油彩已凝固，畫筆靜靜擱下，留下一抹教室中優雅的身影，以及動人的作品。」

黃小燕1965年出生於桃園龍潭，年輕時就讀國立藝專，即今日國立台灣藝術大學的前身，後赴法國巴黎國立高等裝飾藝術學院（ENSAD）空間藝術系繪畫組深造並取得碩士學位。

黃小燕專長涵蓋油畫、當代藝術史、複合媒材及藝術批評，她先後任教於國立台北藝術大學及國立台灣藝術大學，1997年起於台藝大美術學系授課，2009年起任專任教師，2017年升任教授，並曾擔任美術學系系主任。

台藝大

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