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試管嬰兒補助9月起再加碼 第2、3次療程「多補5萬」最高15萬元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
為鼓勵生育，政府再祭出「試管嬰兒補助方案3.0」，9月1日起，提高每胎第2、3次療程補助額度，每次最高增加5萬元。圖／本報資料照片
為鼓勵生育，政府再祭出「試管嬰兒補助方案3.0」，9月1日起，提高每胎第2、3次療程補助額度，每次最高增加5萬元。圖／本報資料照片

台灣少子化嚴重，為鼓勵民眾生育，以及利用人工生殖技術提高受孕成功率，衛福部國健署今宣布「不孕症試管嬰兒補助3.0方案」再加碼。9月1日起，提高每胎第2、3次療程補助額度，每次最高增加5萬元。其中受術妻未滿40歲者，第2、3次療程每次最高可補助15萬元，盼降低夫妻因經濟壓力中途放棄療程的情形。

試管嬰兒從取卵、受精、胚胎培養到植入，並非每次療程都能成功懷孕，不少夫妻必須歷經多次療程。國健署婦幼健康組簡任技正胡怡君表示，這次加碼鎖定第2、3次療程，自9月1日起提出資格審查申請者適用。受術妻未滿40歲者，每胎第2、3次療程最高補助由現行10萬元提高至15萬元；40歲至未滿45歲者，則由8萬元提高至13萬元，每次同樣增加5萬元。

國健署自2021年7月推動試管嬰兒補助2.0，補助對象從原本低收入戶及中低收入戶，擴大至妻未滿45歲、夫妻至少一方具有我國國籍的不孕夫妻。2025年11月再推出3.0方案，依受術妻年齡及申請次數提高補助，若夫妻希望再生下一胎，補助次數及額度也可重新起算。

這項政策已成為不少不孕家庭的重要支撐。國健署統計，截至今年7月底，已有超過7.2萬對夫妻接受試管嬰兒補助，累計補助金額達89億元，協助超過3.1萬對夫妻迎接3.6萬名新生兒，其中包括1802名第2胎及6名第3胎。

「不孕症試管嬰兒補助3.0方案」上路後，不少家庭「再生一胎」的需求也逐漸浮現。統計顯示，目前3.0方案申請案件中，第2胎以上占11%，相較2.0方案時的4.1%明顯增加。國健署認為，提高後續胎次補助並讓補助次數重新起算，有助夫妻在生下第一胎後，降低再次接受人工生殖治療的經濟門檻。

國健署長沈靜芬表示，部分不孕夫妻需要經過多次療程才能成功懷孕，因此進一步提高第2、3次補助，針對完成取卵、形成胚胎並進行植入的療程提供更充分經濟支持，希望夫妻不因第一次療程失敗，就因費用壓力放棄生育計畫。

不過，補助增加仍無法取代「及早生育」，沈靜芬提醒，年齡是影響生育力的重要因素，有生育規畫應及早準備。若夫妻有規律且未避孕的性生活，女性未滿35歲經過1年仍未懷孕，或35歲以上經過6個月仍未懷孕，建議盡早就醫接受評估，掌握治療與生育時機。

試管嬰兒 補助 國健署

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