高速撞擊如高處墜落 交通部攜高醫用撞擊實境宣導速度風險

交通部27日發布全新機車安全宣導影片，改以「實境撞擊＋醫療專業」呈現高速碰撞對人體造成的傷害，盼讓民眾重新認識速度管理的重要性。交通部政務次長陳彥伯表示，機車是國人日常重要交通工具，但超速及速度管理不當，往往是造成重傷、死亡事故的主要因素；今年截至6月，交通事故死亡人數中，機車事故仍占約58%，希望透過視覺化情境，讓「速度不是單純的數字，而是事故發生時人體必須承受的巨大能量」觀念深入民眾心中。

交通部與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作拍攝「機車安全宣導影片」，其中《速度vs風險》透過實驗室模擬機車撞擊的實境畫面，搭配第一線急診外傷醫師的臨床經驗及醫學觀點，將平時難以想像的「撞擊能量」轉化為直觀的視覺體驗，讓民眾看見速度背後的風險。

陳彥伯表示，過去交通安全宣導多著重法規及文字說明，這次改以醫療現場專業觀點及實境撞擊為核心，希望讓駕駛人直接感受高速碰撞對人體造成的傷害，進一步將速度管理內化為騎乘習慣。

他指出，機車事故成因很多，包括恍神、緊張及注意力不集中等，但速度仍是影響事故傷亡程度的重要關鍵。因此，交通部透過影片呈現實際碰撞情境，希望讓用路人理解，事故發生的瞬間，車速所帶來的衝擊可能遠超乎想像。

高醫表示，第一線醫護每天都在急診搶救交通事故重傷患者，也見證許多家庭因事故承受巨大傷痛。醫院除了做好後端急救，更有責任將臨床經驗轉化為公共衛生及交通安全教育，這次與交通部跨域合作，就是希望讓外傷醫療不只是道路傷害的終點，也能成為道路安全教育的起點。

交通部指出，高速撞擊造成的傷害，就如同水平方向的高處墜落。下一次踩下油門前，駕駛人不妨想想，如果前方不是道路，而是即將發生的高處墜落，是否還會選擇相同速度。交通安全沒有「差不多就好」，每降低1公里車速，都能增加反應時間，也替自己及其他用路人多留一分安全。

根據交通部統計，今年截至6月，30日死亡人數為1,333人，年減15%；今年7月A1事故死亡人數為134人，整體仍呈下降趨勢。若與2023年同期相比，截至6月機車事故死亡人數減少214人、高齡者減少30人、行人減少16人、酒駕減少77人，其中兒少事故死亡人數減少28人、降幅最大。交通部表示，將持續追蹤各項道安指標變化，落實相關政策並掌握長期趨勢。