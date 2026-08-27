沙德爾颱風路徑從南侵到北漂遠離台灣 鄭明典1張圖曝關鍵原因

沙德爾颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署今天上午發布海上颱風警報，示警範圍為台灣北部近海。而先前預估會侵襲台灣本島，後續路徑一再往北調整，最新預報距離台灣遙遠。前中央氣象局長鄭明典在臉書分析關鍵原因。

「台灣附近的颱風很少由北往南走」，他說，預報前期，沙德爾颱風曾經明顯往南。日本南方的高壓是這個夏季特別頑固的高壓，一度在預報中減弱，使得最早的預報颱風是往日本去。但是很快地，預報就修正回來高壓的強度，這個高壓是主要導引沙德爾往西北西方向移動的因子。

鄭明典表示，中國華中還有一個高壓區，這個高壓也曾經被預報偏強，這是前期預報沙德爾往南接近台灣的主因。

現在應該大勢底定，鄭明典表示，日本南方的高壓持續偏強，北方的槽線無法突破這個高壓的勢力，因此無法將颱風導向中緯度。西側中國華中上的高壓也持續偏強，但是位置偏西，所以沙德爾要再偏西一些，才會受到高壓導引往南。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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