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颱風沙德爾影響 馬祖等地海運8航線31航次停航
受到颱風沙德爾影響，航港局今天表示，包含馬祖福澳-福州琅岐等8航線共31航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
根據中央氣象署觀測，颱風沙德爾今天上午8時的中心位置在北緯28.6度，東經124.9度，即在馬祖的東北東方約560公里之處，以每小時12轉18公里速度，向西南西轉西進行。
交通部航港局今天發布通報表示，受到沙德爾影響，馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼、金門-石井全部停航；基隆-馬祖停航1航次、是否開航以今天上午11時公告為主；富岡-綠島開航2航次、停航6航次；東港-小琉球開航46航次、停航8航次。
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