颱風沙德爾影響 馬祖等地海運8航線31航次停航

交通部今公布2026年1至6月因交通事故死亡人數有1333人，較基準年2023年同期減少236人，降幅15％，各項指標因交通死亡的人數，如兒少減少28人、酒駕減少77人、機車減少214人均創新低，交通部說，由於落實執法、加重懲處、強化停等文化而讓成果見效，但也坦言，機車死亡占比仍逾50％，因此今年交通安全月鎖定機車族群，盼能降低死亡率。

2026-08-27 12:15