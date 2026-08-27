影后高慧君罹罕見眼疾 複視看世界是X型！醫揭「甲狀腺眼病變」警訊

一覺醒來，眼前的世界竟突然「變成兩個」，甚至看東西變成X型！金鐘影后高慧君2021年罹患甲狀腺眼病變（Thyroid Eye Disease，TED），最初只是化妝時發現雙眼高低不一，某天醒來卻出現嚴重複視，先後跑了3家醫院、看遍5個科別才確診。

醫師提醒，TED並非單純「甲狀腺亢進造成凸眼」，即使甲狀腺功能正常或低下也可能發病，若出現眼瞼攣縮、眼凸、複視、視力模糊等四大警訊，應盡速接受眼科及內分泌科評估，避免陷入失明危機。

為降低TED延誤診斷風險，中華民國內分泌學會與中華民國眼科醫學會共同制定第一份「甲狀腺眼病變診治建議」，建立疾病評估、跨科轉介及治療原則。根據學會推估，台灣目前可能有約2萬至3萬名TED患者，其中約65%至80%屬輕度、15%至30%為中重度，另有1%至3%屬可能影響視神經的視力威脅型。

中華民國內分泌學會監事郭錦松表示，TED是一種自體免疫疾病，異常免疫反應會使眼外肌腫脹、脂肪組織擴張。「當眼眶裡的組織不斷發炎腫脹，眼球就可能被向外推擠，造成凸眼、複視等症狀。」所以當眼球被推擠向外凸出時，就會影響到眼睛轉動時的活動度，凸眼更會改變外貌、造成自卑。

郭錦松指出，TED與葛瑞夫氏病密切相關，卻不等於只有甲狀腺亢進患者才會發病。臨床確實可能出現甲狀腺功能正常，但眼睛已有明顯突眼等病變的患者。因此，別以為「甲狀腺數值正常，眼睛就沒事」是常見迷思。

TED好發於30至50歲，女性發病率約為男性的2.5至6倍，但男性一旦發病可能較嚴重。吸菸已被證實的最大危險因子，會使眼病變發生率增加數倍，抽菸者的病情更嚴重、治療效果較差。

國際研究顯示，TED患者平均約9個月才能獲得正確診斷。中華民國眼科醫學會理事廖述朗表示，疾病主要分為「活性期」及「穩定期」，當出現紅、腫、熱、痛，代表眼睛正處於自體免疫引起的活躍發炎期，需盡快就醫治療控制發炎。進入穩定期後，組織逐漸纖維化、定型，才會依情況評估重建手術。

藝人高慧君分享，最初發病時，單眼先出現症狀，還合併甲狀腺功能低下，且缺乏明顯紅、腫、熱、痛，增加診斷難度。確診後持續追蹤，待病情及斜視角度穩定，2024年接受斜視矯正手術，之後再接受眼窩減壓及眼瞼矯正手術，逐步改善複視及外觀；未料另一眼又出現症狀。

高慧君說，先後求診家醫科、神經內科、新陳代謝內分泌科、風濕免疫科與眼科，歷經5個科別、3家醫院及多次檢查，才終於確診TED甲狀腺眼病變。在持續追蹤、待病情與斜視角度穩定後，高慧君於2024年接受斜視矯正手術改善複視，半年後再陸續接受眼窩減壓以及上下眼瞼矯正手術，才逐步改善左眼功能與雙眼外觀的對稱性。

眼科醫學會理事長王一中提醒，若突然出現凸眼、複視、眼部外觀明顯改變或視力異常，不要只當成疲勞、乾眼或過敏，也不能因甲狀腺功能已恢復正常就掉以輕心，應及早尋求專業評估，透過眼科、內分泌科跨科照護，把握治療時機，避免視覺功能受到不可逆影響。