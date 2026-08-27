備戰沙德爾颱風 台電動員逾7千人全力戒備

沙德爾颱風持續接近台灣北部海面，台電27日表示，目前已動員供電、發電、配電系統共7,215名人力、3,338輛車輛及3,902台各式機具投入防颱準備；針對馬祖及部分易受災的山區，台電亦超前部署派遣搶修人力與機具進駐，全力降低風雨對供電線路的影響。面對颱風可能造成的停電災情，台電將依狀況調度搶修人力及機具，必要時啟動跨區支援機制，將颱風衝擊降到最低。

台電說明，依沙德爾颱風預報路徑，預估馬祖及本島山區影響較明顯，台電馬祖區營業處及珠山電廠已完成各項防颱整備工作，嚴防強風豪雨可能造成的災害；如後續災情嚴重，將視需要請海巡署協助運送支援人力前往馬祖，全力投入風災搶修工作。此外，針對桃園復興、台中梨山、花蓮和平及高雄那瑪夏等易受風雨影響的山區，台電亦已超前部署，提前派遣搶修人力及機具進駐，隨時因應突發災情。

台電呼籲，民眾在颱風來臨前務必檢查招牌、看板固定情形，移除容易被風吹落的懸掛物。若民眾發現電線掉落或外露，切勿自行靠近、碰觸或移動，應立即通知台電處理。另外，台電也提醒低窪地區及地下室等易積水場所，可視環境設置防水閘門、準備沙包或其他擋水措施，避免雨水灌入導致配電設備受損。尤其抽水站、醫療院所或24小時使用維生設備的用戶，應備妥發電機或不斷電設備。

台電提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；不便使用網路的民眾，也可撥打1911客服專線。