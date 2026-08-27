全台第一！清華大學以BNCT治療乳癌 患者腫瘤明顯縮小

清華大學將硼中子捕獲治療（BNCT）從腦癌、頭頸癌進一步推向乳癌，成為全台首個成功以BNCT治療乳癌的團隊。清大指出，學校原子科學技術發展中心與台北榮總及亞東醫院合作，至今已完成5名復發三陰性乳癌患者的BNCT恩慈治療。追蹤結果顯示，患者腫瘤明顯縮小，且對周邊正常組織傷害低，治療成效令人振奮。

與清大合作多年的台北榮總放射腫瘤科主任陳一瑋指出，乳癌患者人數多、治療需求大，且腫瘤內癌細胞具有高度異質性，因此對治療的反應不一。其中，三陰性乳癌因癌細胞缺乏雌激素、黃體素及HER2三種細胞接受器，無法使用荷爾蒙療法或抗HER2標靶藥物，治療選擇較少、復發風險也較高，更需要新的治療方法。

陳一瑋解釋，BNCT是一種「低副作用、高腫瘤破壞效應」的標靶放射治療。患者先注射可選擇性聚集於腫瘤細胞的含硼藥物，再以中子束照射；硼捕獲中子後會產生高能粒子，在約一個細胞大小的範圍內「爆破」癌細胞。

他說明，BNCT的治療成效取決於腫瘤能否充分吸收含硼藥物，以及中子束的品質與穩定度，而清大團隊在含硼藥物研究與中子照射技術上的長期累積，正是推動乳癌BNCT的重要基礎。

清大指出，學校與北榮團隊曾針對復發乳癌及腦轉移患者發表BNCT的病例研究，已刊登於國際期刊「放射腫瘤學進展」（Advances in Radiation Oncology），結果顯示乳癌轉移腦部的照射區腫瘤均縮小，部分患者的疼痛、無力或步態也獲改善。

雖然BNCT目前仍屬局部救援治療，並非用以取代手術或全身性藥物治療，但團隊期盼在累積足夠病例與追蹤資料後，進一步推動乳癌BNCT人體臨床試驗。

清大原科中心核能師裴晉哲表示，清大THOR水池式反應器是全台唯一的研究用原子反應爐，已安全運轉超過一甲子。相較於加速器型BNCT設備須以帶電粒子撞擊靶材產生中子，涉及真空環境、處理靶材散熱等技術問題，清華原子爐可持續提供大量且品質穩定的中子束，療程所需的照射時間也較短。

裴晉哲指出，清華原科中心2010年完成首例BNCT照射，「清大中子放射照射系統」也於2023年取得衛福部醫療器材許可證。至今人體試驗及恩慈治療累計將逾700人次，是除了日本之外，執行BNCT照射人次最多的國際級頂尖醫療設施，吸引來自世界各國的病患求治。

清大指出，學校原科中心還有一支攜手合作逾20年的跨領域團隊。被譽為「BNCT之母」的清華教授周鳳英專精含硼藥物研發，每場治療均親自到場；具一等核能師資格的博士裴晉哲負責治療計畫；北榮醫師陳一瑋則從患者篩選到臨床治療，一路追蹤療效；團隊還結合多位醫師及校內專家學者，醫、藥、核工環環相扣，建立一套精準且嚴謹的治療流程。

裴晉哲表示，目前清大的硼中子捕獲治療以人體試驗與緊急恩慈治療雙軌並行。在前期追蹤的437緊急恩慈治療人次中，整體客觀緩解率為70.2%，代表約有七成個案的腫瘤完全消失或明顯縮小；其中頭頸癌患者的客觀緩解率更高達八成。這些結果顯示，清大BNCT具有良好的局部腫瘤控制潛力，能在傳統治療以外，提供病患控制病情的新選擇。

清大表示，團隊將持續開發肝癌、肺癌及黑色素瘤所需的新型含硼藥物與治療計畫。周鳳英團隊研發的肝癌含硼藥物「硼思帝」（Boroncide）正進行人體臨床試驗前的相關審查；清大也規畫引進新一代微型模組化反應器（MMR），持續拓展BNCT的研究與臨床應用。

清大原科中心核能師裴晉哲（左）、北榮醫師陳一瑋（中）及核能師曾永信（右）為乳癌病患調整中子束照射部位。圖／清大提供