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雙颱艾陶、班朗接力醞釀 賈新興曝對台影響「非常強的聖嬰」正在路上

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
太平洋地區有沙德爾颱風，此外，熱帶性低氣壓TD25號，有機會增強為輕度颱風艾陶。圖／取自賈新興臉書
太平洋地區有沙德爾颱風，此外，熱帶性低氣壓TD25號，有機會增強為輕度颱風艾陶。圖／取自賈新興臉書

中颱沙德爾海上颱風警報上午已正式發布。此外，太平洋地區還有熱帶性低氣壓TD25號，有發展為輕度颱風的趨勢。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，沙德爾颱風路徑持續北偏減弱，且下墜不明顯。

賈新興說，未來2周大低壓帶籠罩，熱帶系統正式進入爆發活躍期，將有艾陶颱風、菲東的班朗颱風接力生成。同時，非常強的聖嬰現象正在路上，預估今年冬季高溫多雨機率高。

今起南部雨時長，9月初北台轉涼。他說，今天起至8月30日，西南風水氣移入，南部降雨時間長，周六、周日全台天氣不穩定，外出務必攜帶雨具、注意安全並留意強降雨。9月1日至6日，受低壓環流偏北風加上降雨影響，新竹以北及宜蘭天氣明顯轉涼，早晚已有些許初秋涼意。

西北太平洋處於大低壓帶環境，未來2周熱帶系統極度活躍。賈新興表示，熱低TD25號，今明兩天有發展為艾陶颱風的機率。此外，觀察明天、周六菲律賓東方外海的熱帶系統的發展趨勢，可能接力形成班朗颱風。

重大氣候前瞻，他說，監測顯示赤道中東太平洋海溫持續顯著增暖，非常強的聖嬰現象正在路上。受非常強聖嬰環流配置影響，預估今年冬季台灣將以高溫、多雨的機率偏高，相關農業、水資源調配、成衣業及零售銷售業等需提前因應。

逐日天氣趨勢，賈新興說，明天，嘉義以南有陣雨，雲林至台中及花東有局部短暫雨。周六，台南以南、東北角至宜蘭及台東有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日，雲林以南及花東有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫雨。下周一，北北基宜有零星短暫雨，午後台南以南及北北基宜有局部短暫雨，台中至嘉義亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一晚起至下周三，有受班朗颱風影響以及偏北風。其中，下周二，台南以北及宜東有陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周三，全台各地有陣雨。下周四，彰化以北及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗、竹苗以南山區及宜花東有局部短暫雨。

下周五，午後新竹以南及宜花東有零星短暫雨。下周六，午後新竹以北及宜花東有局部短暫陣雨，苗栗以南及山區有零星短暫雨。9月6日，台中以南及台東有局部短暫雨，午後台中以南山區、台南以南及花東有局部短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾颱風路徑預報。圖／取自賈新興臉書
沙德爾颱風路徑預報。圖／取自賈新興臉書

賈新興 對台 聖嬰現象 沙德爾颱風

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