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沒腹痛、沒血便也中招！她「大便不成形2周」檢查竟揪出大腸癌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名50多歲女性僅因大便不成形2周、排便愈來愈費力就醫，無血便或腹痛，竟驗出大腸癌。 示意圖／AI生成
一名50多歲女性僅因大便不成形2周、排便愈來愈費力就醫，無血便或腹痛，竟驗出大腸癌。 示意圖／AI生成

排便突然變得不順，可能不只是壓力或飲食造成。胃腸肝膽科醫師林詮斌分享案例，一名50多歲女性因「大便不成形」持續約2周就醫，雖然沒有血便、明顯腹痛等症狀，但排便愈來愈費力。經大腸鏡檢查後，竟在乙狀結腸發現惡性腫瘤，且腫瘤已造成腸道狹窄，目前已轉診醫療中心接受後續治療。

林詮斌在Threads發文指出，患者走進診間時表示，最近2周糞便一直不成形，而且每次排便都必須相當用力才能解出。一般人碰到類似情況，可能先聯想到吃壞肚子、腸胃狀況不好，或認為隨著年紀增加，排便不順很正常。

不過，由於患者的排便習慣已持續出現明顯改變，林詮斌因此安排大腸鏡檢查。結果發現，患者乙狀結腸已有惡性腫瘤，並因腫瘤造成腸道狹窄，也解釋了為何近期排便愈來愈困難。

林詮斌提醒，大腸癌不一定會先出現劇烈腹痛或大量血便，有時最容易被忽略的警訊，反而是「排便習慣和平常不一樣」。包括排便次數突然增加或減少、糞便形狀改變、排便愈來愈費力，或解完後仍有解不乾淨的感覺，都值得留意。

他強調，排便改變並不代表一定罹患大腸癌，壓力、飲食及其他腸胃問題同樣可能造成類似症狀；但若異常持續超過2周，甚至愈來愈明顯，就不應因為「沒有痛、沒有血」而一直拖延。尤其40歲以上民眾，若長時間出現與過往不同的排便變化，建議就醫接受醫師評估。

本網站也曾報導相關案例，一名50多歲陳先生平時身體狀況良好，僅偶爾便祕，某天突然下腹劇痛就醫，原以為是盲腸炎，沒想到經電腦斷層與大腸鏡檢查後，發現腸道腫瘤已造成阻塞並侵犯周邊淋巴，確診為大腸癌第三期。

萬芳醫院大腸直腸科醫師李營東指出，大腸癌早期可能幾乎沒有症狀，即使出現便祕、腹瀉、腹脹等情況，也容易被當成一般腸胃不適。若排便習慣改變、糞便變細、帶血或黏液，持續超過2周仍未改善，或出現不明原因貧血、疲倦、體重下降，都應提高警覺。

李營東表示，大腸癌多由腺瘤性息肉經多年逐漸演變而成，若能在息肉階段及早發現並切除，有助降低罹癌風險。目前政府提供45歲至未滿74歲民眾，以及40至44歲具大腸癌家族史者，每2年1次公費糞便潛血檢查，符合資格者應定期篩檢。

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