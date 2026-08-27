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百公斤男菜花反覆復發 醫揪「包皮過長＋血糖失控」雙重陷阱

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
書田診所泌尿科副院長林儒廷表示，菜花具有高傳染性及高復發性的特性，治療過後反覆發生，恐與包皮過長有關。圖／書田診所提供
書田診所泌尿科副院長林儒廷表示，菜花具有高傳染性及高復發性的特性，治療過後反覆發生，恐與包皮過長有關。圖／書田診所提供

一名體重破百公斤、患有糖尿病的男子，因生殖器菜花反覆發作就醫，檢查發現病灶遍布龜頭、冠狀溝及包皮，加上包皮過長、血糖控制不佳，形成有利病毒病灶反覆出現的環境。醫師先替患者清除可見菜花，待血糖改善後，再進行包皮切除及電燒，盼降低復發風險。

書田診所泌尿科副院長林儒廷表示，俗稱「菜花」的尖形濕疣，是人類乳突病毒（HPV）感染所致，具有傳染性，也容易復發。美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，約9成生殖器疣與低致癌風險的HPV第6、11型有關。即使接受治療清除疣體，也不代表體內病毒立即消失，治療後仍可能再次長出病灶，前3個月是復發高峰期。

林儒廷指出，這名患者平時工作繁忙、長時間久坐，體重超過100公斤，也有糖尿病。過去雖曾接受菜花治療，卻一再復發，這次就醫時，菜花已廣泛分布在龜頭、冠狀溝及包皮等處。由於血糖控制不佳，治療流程先處理肉眼可見病灶，同時要求改善血糖。待一個多月後血糖較穩定，再以包皮槍切除過長包皮，並同步電燒殘留菜花。

為何包皮過長可能讓菜花「春風吹又生」？林儒廷解釋，菜花容易出現在潮濕或有微小破損的黏膜組織，包皮過長時，長期覆蓋龜頭及冠狀溝，局部較為潮濕。加上性活動可能造成細微撕裂傷，都可能增加病灶處理難度。常見治療包括液態氮冷凍、外用藥物及電燒等，但若病灶藏在包皮覆蓋範圍內，可能較不容易完整處理。

對於菜花合併包皮過長且反覆發作的患者，林儒廷說，可依個別病況評估包皮手術並同步清除疣體。不過，割包皮並非所有菜花患者的標準治療，也不能視為根治HPV的方法，仍須由醫師依病灶位置、範圍及患者狀況決定治療方式。

糖尿病則是另一項需要留意的因素。林儒廷強調，當血糖控制不佳時，感染風險及傷口癒合問題都可能增加。若需接受手術，通常應先將血糖控制至較穩定狀態，再評估適合的治療時機。包皮過長者若又反覆發生包皮炎，也可能因發炎、撕裂及結疤，進一步造成包皮狹窄甚至排尿困難。

林儒廷提醒，菜花具有傳染性，即使疣體已清除，仍有復發及傳染可能。當發現生殖器出現不明突起、顆粒或疣狀病灶，應盡早至泌尿科或皮膚科就醫，不宜自行買藥處理。反覆發作者也應進一步找出可能影響治療的因素。若同時有糖尿病，更應積極控制血糖，才能降低感染與術後傷口癒合不佳的風險。

菜花 失控 血糖

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