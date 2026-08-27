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台大癌醫首例碎化刀治療「 無傷口擊碎腫瘤」 吳耀銘：持續開拓治療選項

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「碎化刀」，以高能超音波加上影像導引，碎化腫瘤組織，開始治療前，醫師用超音波導引先定位腫瘤位置。圖／台大癌醫提供
「碎化刀」，以高能超音波加上影像導引，碎化腫瘤組織，開始治療前，醫師用超音波導引先定位腫瘤位置。圖／台大癌醫提供

癌症腫瘤手術治療，已從「微創」走向「無創」，台大癌醫中心分院近期引進超音波腫瘤組織碎化系統，俗稱「碎化刀」，以高能超音波加上影像導引，碎化腫瘤組織，目前主要用於肝臟腫瘤病人。院方宣佈，已在8月26日完成首例治療，院長吳耀銘強調，癌症治療進步不只追求最新科技，更要思考「何種治療最適合病人」。

台大癌醫中心分院指出，超音波腫瘤組織碎化系統採用組織碎化術（Histotripsy），透過體外超音波、無切口、非熱性及即時影像導引的方式處理腫瘤。系統利用體外傳入的脈衝式聚焦超音波，在即時影像導引下，於目標區域形成可控制的氣泡雲，透過聲學空化產生的機械作用，將腫瘤組織碎化，而非以高溫或游離輻射破壞腫瘤。

相較於需要手術切口或穿刺的治療方式，碎化刀是將能量由體外直接傳遞至體內目標區域，具無創治療特色，可望減少傷口及相關恢復負擔，並降低因切口或穿刺所帶來的感染風險。同時搭配即時影像掌握腫瘤位置及治療範圍，讓醫師能進行精準定位與治療監測。由於採用非熱性的機械作用，也可望減少熱能對周邊正常組織的影響，為部分癌症病人提供另一項治療選擇。

吳耀銘指出，科技是醫療團隊增加的工具，真正做出治療選擇的仍是醫療專業，須依每位病人的疾病特性、治療歷程及整體狀況，透過專業判斷與跨團隊合作，選擇最適切的治療策略，而癌症治療的進步，不只是追求最新科技，更重要的是思考什麼樣的治療最適合病人，「我們追求的不只是最新的技術，而是希望在安全、專業的前提下，為病人找到更適合自己的治療方式」。

「引進碎化刀，不是取代既有治療，而是為部分癌症病人增加新的治療選項。」吳耀銘指出，台大癌醫目標是讓創新科技真正回應病人需要，將秉持「以病人為中心、以專業為核心、以創新為助力」理念，結合醫療專業與創新科技，為癌症病人開拓更多適切的治療選擇。

台大癌醫分院院長吳耀銘（右二）強調，癌症治療進步不只追求最新科技，更要思考「何種治療最適合病人。」圖右一為該院麻醉部主任林文瑛，左一為綜合內科部兼任主治醫師吳立瑋，左二是兼任主治醫師徐士哲。圖／台大癌醫提供
台大癌醫分院院長吳耀銘（右二）強調，癌症治療進步不只追求最新科技，更要思考「何種治療最適合病人。」圖右一為該院麻醉部主任林文瑛，左一為綜合內科部兼任主治醫師吳立瑋，左二是兼任主治醫師徐士哲。圖／台大癌醫提供

腫瘤 台大癌醫 吳耀銘

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