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眼睛水腫致視力模糊 中醫揭低頭族眼睛過勞危機

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
麻豆新樓醫院中醫師何柏逸。記者謝進盛／翻攝
麻豆新樓醫院中醫師何柏逸。記者謝進盛／翻攝

從事文字工作45歲的楊小姐，日前因連夜加班、工作壓力大，左眼視力突驟降至0.3，且看東西發暗變形，確診為「中心性漿液性脈絡膜視網膜病變」，幸透過中西醫整合調理、疏肝健脾與利水化瘀，視力才逐步恢復。

麻豆新樓醫院中醫師何柏逸分享上述案例指出，很多人以為單純眼睛疲勞，休假睡一覺就好，但中醫提醒，眼睛其實也會水腫。而「中漿病」是常見的眼底黃斑部或附近視網膜病變之一，好發於20至50歲的青壯年族群。

現代醫學研究顯示，長期處於精神高壓、過勞、交感神經亢奮或具有急躁「A型性格」者是高危險群。臨床研究發現，患有高血壓、冠心病等心血管疾病者，罹患中漿病風險是一般人的2.25至2.3倍。

何柏逸表示，中漿病較嚴重的病人目前西醫臨床常採用「光動力療法（PDT）」封閉滲漏點，加速積液吸收，大部分病人在3個月至半年內水腫會自行吸收，但不可輕忽反覆發作，絕不能放任不管。症狀較輕的中漿病患者，可藉由中藥調理，若病情遷延超過半年以上，或反覆發作，則可能導致視網膜色素上皮層不可逆萎縮，造成永久性視力障礙。

他指出， 中醫觀點認為，中漿病主要與肝氣鬱結、脾虛失運、水濕停聚密切相關。過度勞累與情緒波動會耗傷氣血津液，導致眼底微循環障礙、水濕上泛於黃斑部。常用中藥有「茯苓+澤瀉+車前子+丹參」利水與活血並用，期達到消腫退翳。

何柏逸提醒，若眼睛持續模糊、伴隨劇烈頭痛、噁心、嘔吐或視野缺損，可能是急症性眼疾(如急性青光眼)，請立即至眼科就醫，切勿自行塗抹藥膏或強行按摩。

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