沙德爾不襲台…中南部今明降雨劇烈竟跟颱風有關 下周恐有擾動靠近

沙德爾颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到大陸上高壓建立的影響，沙德爾颱風從昨天深夜開始已經轉向偏西方向移動，目前速度仍較緩慢，預期未來會逐漸加快，繼續往西到西南西方向朝浙江沿海靠近，明天上午就會在浙江沿海登陸。

他說，因為垂直風切增強，未來沙德爾颱風強度將會逐漸減弱，預估登陸前將會降至輕度颱風等級，登陸後會快速減弱為熱帶性低氣壓。

由於沙德爾颱風的暴風圈仍將掠過馬祖附近海域，因此氣象署在上午8時30分針對馬祖海域、台灣北部海面發布了海上颱風警報。但他說，應該也就僅止於此，預期警報範圍不會再擴大到其他海域，台灣本島也不會有陸上颱風警報，至於馬祖會不會有陸上警報仍待觀察。

沙德爾颱風距離台灣陸地較遠，加上其本身環流較小，吳聖宇表示，因此台灣主要是受到颱風外圍西南風影響，昨晚開始到今天上午，中南部地區已經陸續有西南風迎風面的降雨發生。

吳聖宇表示，今天在台中以南地區將持續會有迎風面短暫陣雨或雷雨，白天陸地上也會有熱對流發展，山區有局部較大雨勢出現機會，苗栗以北到東半部地區位於西南風背風面，預期降雨並不明顯。

明天颱風靠近浙江，吳聖宇說，台灣這邊的西南風會更強一些，台中以南持續有迎風面短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，嘉義以南山區累積雨量將會較大。北部、東半部仍是位於背風面，雖然預期北部會有局部短暫陣雨機會，但是看起來雨量仍然有限。

周末颱風已經遠離，不過台灣仍在大範圍低壓帶中，大氣狀態持續不穩定。他說，周六仍然以西南到偏南風為主，中南部仍有迎風面局部短暫陣雨，白天陸地上的熱對流發展較旺盛，西半部、東北部都要留意午後大雷雨出現的機會。周日大環境風向轉為偏東到東南風，花東、恆春半島有迎風面短暫陣雨，午後在西半部有較旺盛熱對流發展，持續要注意午後大雷雨發生的情況。

吳聖宇說，下周台灣仍持續位於低壓帶中，天氣情況仍然沒有辦法穩定下來。尤其有部分預報資料指出，下周一到下周三在台灣東方海域，可能有其他的擾動再度發展，並且靠近的機會，未來發展變化的情況很值得持續觀察留意，繼續注意最新的天氣預報資訊。

低壓帶影響台灣的情況，吳聖宇說，有可能會延續到整個9月上旬，要等到9月中旬以後，低壓帶的位置才會逐漸向東調整，因此天氣要比較穩定、降雨機會明顯減少同樣要等到9月中旬以後，未來1至2周內仍然會是比較多雨的型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。