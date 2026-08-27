快訊

泰高層同乘AT-3揭外交秘辛 A-3曾掛雄二備戰台海危機

美防長赫塞斯大砍將領 陸軍戰時陷領導真空

整理包／輝達財報七大重點一次看 盤後大漲原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

沙德爾不襲台…中南部今明降雨劇烈竟跟颱風有關 下周恐有擾動靠近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
受到大陸上高壓建立的影響，沙德爾颱風從昨天深夜開始已經轉向偏西方向移動，目前速度仍較緩慢，預期未來會逐漸加快，繼續往西到西南西方向朝浙江沿海靠近，明天上午就會在浙江沿海登陸。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站
受到大陸上高壓建立的影響，沙德爾颱風從昨天深夜開始已經轉向偏西方向移動，目前速度仍較緩慢，預期未來會逐漸加快，繼續往西到西南西方向朝浙江沿海靠近，明天上午就會在浙江沿海登陸。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站

沙德爾颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到大陸上高壓建立的影響，沙德爾颱風從昨天深夜開始已經轉向偏西方向移動，目前速度仍較緩慢，預期未來會逐漸加快，繼續往西到西南西方向朝浙江沿海靠近，明天上午就會在浙江沿海登陸。

他說，因為垂直風切增強，未來沙德爾颱風強度將會逐漸減弱，預估登陸前將會降至輕度颱風等級，登陸後會快速減弱為熱帶性低氣壓。

由於沙德爾颱風的暴風圈仍將掠過馬祖附近海域，因此氣象署在上午8時30分針對馬祖海域、台灣北部海面發布了海上颱風警報。但他說，應該也就僅止於此，預期警報範圍不會再擴大到其他海域，台灣本島也不會有陸上颱風警報，至於馬祖會不會有陸上警報仍待觀察。

沙德爾颱風距離台灣陸地較遠，加上其本身環流較小，吳聖宇表示，因此台灣主要是受到颱風外圍西南風影響，昨晚開始到今天上午，中南部地區已經陸續有西南風迎風面的降雨發生。

吳聖宇表示，今天在台中以南地區將持續會有迎風面短暫陣雨或雷雨，白天陸地上也會有熱對流發展，山區有局部較大雨勢出現機會，苗栗以北到東半部地區位於西南風背風面，預期降雨並不明顯。

明天颱風靠近浙江，吳聖宇說，台灣這邊的西南風會更強一些，台中以南持續有迎風面短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，嘉義以南山區累積雨量將會較大。北部、東半部仍是位於背風面，雖然預期北部會有局部短暫陣雨機會，但是看起來雨量仍然有限。

周末颱風已經遠離，不過台灣仍在大範圍低壓帶中，大氣狀態持續不穩定。他說，周六仍然以西南到偏南風為主，中南部仍有迎風面局部短暫陣雨，白天陸地上的熱對流發展較旺盛，西半部、東北部都要留意午後大雷雨出現的機會。周日大環境風向轉為偏東到東南風，花東、恆春半島有迎風面短暫陣雨，午後在西半部有較旺盛熱對流發展，持續要注意午後大雷雨發生的情況。

吳聖宇說，下周台灣仍持續位於低壓帶中，天氣情況仍然沒有辦法穩定下來。尤其有部分預報資料指出，下周一到下周三在台灣東方海域，可能有其他的擾動再度發展，並且靠近的機會，未來發展變化的情況很值得持續觀察留意，繼續注意最新的天氣預報資訊。

低壓帶影響台灣的情況，吳聖宇說，有可能會延續到整個9月上旬，要等到9月中旬以後，低壓帶的位置才會逐漸向東調整，因此天氣要比較穩定、降雨機會明顯減少同樣要等到9月中旬以後，未來1至2周內仍然會是比較多雨的型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾 颱風 沙德爾颱風

延伸閱讀

沙德爾颱風上午海警 中南部今明西南風大雨 周末低壓帶影響全台變天

沙德爾進逼馬祖近海 北東晴朗酷熱午後對流、雨彈今明狂炸中南部

沙德爾周五影響最大 氣象署估明晨海警、1縣市離颱風最近不排除陸警

沙德爾掃過北方海面 氣象署估明上半天發海警

相關新聞

中颱沙德爾對馬祖近海構成威脅 氣象署上午8時30分發布海警

中央氣象署上午8時30分發布中度颱風沙德爾海上颱風警報，氣象署表示，沙德爾颱風今天上午8時的中心位置在馬祖的東北東方約560公里海面，以每小時12轉18公里速度，向西南西轉西進行。七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑60公里，對台灣北部海面（馬祖近海）將構成威脅。

沙德爾不襲台…中南部今明降雨劇烈竟跟颱風有關 下周恐有擾動靠近

沙德爾颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到大陸上高壓建立的影響，沙德爾颱風從昨天深夜開始已經轉向偏西方向移動，目前速度仍較緩慢，預期未來會逐漸加快，繼續往西到西南西方向朝浙江沿海靠近，明天上午就會在浙江沿海登陸。

沙德爾進逼馬祖近海 北東晴朗酷熱午後對流、雨彈今明狂炸中南部

中颱沙德爾對台灣北部海面（馬祖近海）將構成威脅，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象署科長劉宇其表示，沙德爾颱風今天上午8時的中心位置在馬祖的東北東方約560公里海面，以每小時12轉18公里速度，向西南西轉西進行。

台大急診壅塞遭爆挑菜文化 醫師指大多不是沒病床：關鍵在院方管理

一名8旬婦人在台大醫院急診室留置達12天，因病過世，昨天台大工會爆料曾有留置35天的患者，有「挑菜文化」。不願具名急診醫師表示，病人是否需要住院，原則上應依疾病嚴重度及治療反應判斷，若治療超過3天病況仍未改善，就應考慮收住院；一旦確定住院，若樓上有空床，相關科別就應盡快收治。

整理包／台鐵大學生優惠身分認證新規 7大QA一次查

台鐵公司試辦「大學生優惠」，下殺5折至8折，卻傳出身分認定爭議，多人被罰款，甚至有搭末班車的女大學生因此被趕下車，網友質疑車長故意刁難。台鐵為此道歉，並公布新版的身分認證。台鐵公司表示，除已滾動調整查驗規定，並全面加強第一線人員的內部教育訓練，以確保同仁熟知最新標準與彈性處理原則。

百公斤男菜花反覆復發 醫揪「包皮過長＋血糖失控」雙重陷阱

一名體重破百公斤、患有糖尿病的男子，因生殖器菜花反覆發作就醫，檢查發現病灶遍布龜頭、冠狀溝及包皮，加上包皮過長、血糖控制不佳，形成有利病毒病灶反覆出現的環境。醫師先替患者清除可見菜花，待血糖改善後，再進行包皮切除及電燒，盼降低復發風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。