南台灣首座交通安全教育園區開幕 陳世凱：未來推廣全國

為提升用路人交通安全知能，交通部公路局高雄區監理所耗資1000萬元建置「交通安全教育園區」，今年1月試營運、本月26日正式開幕，結合室外仿真道路、實車示範與室內科技互動，打造南台灣首座具教育和互動式的交安學習場域，交通部長陳世凱表示，未來全台各縣市都會推廣。

高雄監理所「交通安全教育園區」26日正式開幕，陳世凱出席開幕典禮表示，這是南台灣第一座交通安全教育園區，盼未來能逐步推廣至東台灣、中部及北部各地，透過教育提升全民交通安全意識，落實人本交通。

陳世凱說，目前全國各地已建置5座園區，桃園、新北、台北園區已建置完成，而南台灣第一座交通安全教育園區則位於高雄，另外嘉義也有一座園區；目前台中的園區正在建置中，盼未來能將交通安全教育園區推廣至全台灣各地，讓各縣市都能有這樣的交通安全教育園區，提供民眾更多交通安全學習及體驗的機會。

高雄區監理所長馮靜滿說，園區設置近400坪室外情境體驗區，包含乘車安全示範、無號誌與有號誌路口、標線型人行道以及大型車視野死角與內輪差實車展演。藉由實境模擬，讓大家能練習路口判斷路權、遠離大型車視野死角，強化過路與行走安全。

此外，園區也設置130坪室內互動區，包含交通安全桌遊「道路生存戰」、交安翻翻樂、拍拍樂、自行車及微電車AR互動以及安全過路口，透過遊戲化操作讓學習更直覺、更有趣。

高雄區監理所表示，園區即日起開放團體線上預約，每一場次可服務20人至30人，全程活動約2小時，歡迎學校、機關團體至高雄區監理所官網線上或電話預約蒞臨參訪，親身體驗不同的交通安全學習旅程。

公路局建置南台灣首座交通安全教育園區，紅色區為大車轉彎視線死角風險區。記者胡瑞玲／攝影

交通部長陳世凱表示，未來全台各縣市都會推廣「交通安全教育園區」。記者胡瑞玲／攝影

公路局高雄區監理所建置南台灣首座交通安全教育園區。記者胡瑞玲／攝影

公路局高雄區監理所建置南台灣首座交通安全教育園區。記者胡瑞玲／攝影

公路局高雄區監理所建置南台灣首座交通安全教育園區。記者胡瑞玲／攝影

公路局建置南台灣首座交通安全教育園區，紅色區為大車轉彎視線死角風險區。記者胡瑞玲／攝影

交通部公路局高雄區監理所耗資1000萬元建置「交通安全教育園區」。圖為高雄監理所機車路考情況。記者胡瑞玲／攝影

交通部公路局高雄區監理所耗資1000萬元建置「交通安全教育園區」，今年1月試營運、本月26日正式開幕。記者胡瑞玲／攝影