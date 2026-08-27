桃機體驗營開模擬機踏北跑道 機場公司開箱國門盼引人才加入

桃園國際機場第四屆體驗營「2026桃機Chill一夏」與三大國籍航空合作，推出航空公司開箱體驗、參訪空側跑道還有去年啟用的第三航廈北廊廳，並夜宿全台唯一位於航廈內的膠囊旅館。第一梯次於本月22、23日舉行，學員親身體驗華航模擬機、空服員親授美姿美儀、水陸逃生等職能訓練行程。參加學員大讚親自操作模擬機跟踏上跑道都是夢幻行程。

機場公司副總經理余崇立表示，機場體驗營邁入第四屆，本次活動與中華航空、長榮航空及星宇航空合作，全面升級規模超越以往，三梯次皆由不同航空公司規畫專屬行程，共吸引三千多人報名，最後抽出108人，錄取率3％。行程中也特別安排去年底才啟用的北廊廳建築介紹。

余崇立指出，第三航廈預計於明年底啟用，即使部分航班會由一、二航廈移轉，仍須建立完整營運機制，可預見桃園國際機場明年將有大量人力需求，也凸顯持續招募及培育人才的重要性。光是機場公司就有很多單位，還有航空公司、地勤公司、公務單位跟商業伙伴也都需要增加人手，希望藉由體驗營讓民眾了解機場事務，吸引更多人才加入機場大聯盟。

機場公司說明，體驗營第一梯次行程為中華航空規劃，包含模擬機體驗、參訪華航博物館、空服組員報到中心，再由專業講師帶領學員了解水上、陸上逃生設施，並傳授美姿美儀、禮儀形象等專業技巧。第二天則由機場公司安排，前往機場消防隊聽取機場救援的特殊之處，隨後前往北跑道，由航務處教官解說空側作業，利用上午巡檢的時間帶領學員踏上機場跑道。

華航座艙長暨講師姚佩禎指出，課程讓學員了解「安全」是空服員最重要的核心職責，而看似自然流暢的客艙服務，背後其實是反覆訓練、嚴謹標準與高度專業的展現。教師機師文傑仕機長說，安排學員操作空中巴士A350全動式飛行模擬機，讓他們透過親自操作起飛和降落，了解飛行員需要極高的專注力及邏輯思考。

曾在航空公司服務過的蔡姓學員表示，她之前是內勤系統工程師，並不了解實務面的工作，這次透過華航機師及講師講解，才了解他們需要花非常多的時間訓練才能從事這份工作，所以對他們有更多的尊敬。機場運作、飛行平安也不是單靠一家公司可以做到的，要機場公司、航空公司、很多單位、工作人員一起努力才能達成。

第一次參加體驗營的連同學表示，進入模擬機是非常難得的體驗，但她最喜歡的是美姿美儀課程，講師傳授的形象、儀態、溝通等技巧，對她未來求職非常實用。從事航太相關產業的徐先生透露，出國時很好奇機場管制區裡面是什麼樣子，這次可以到機場消防隊跟踏上跑道，真的是很難得的機會。

桃機第四屆體驗營「2026桃機Chill一夏」第一梯次圓滿結束，機場公司副總經理余崇立與學員們在飛機牆前合影留念。記者黃仲明／攝影

第一梯次活動與華航合作，深入「華航空服組員中心」參訪模擬客艙、逃生設施，還有空服員親授美姿美儀並分享職涯。記者黃仲明／攝影

體驗營特別安排學員參訪去年底啟用的第三航廈北廊廳，並且逐一解說航廈設計理念、Halo燈具、大片落地窗、室外遮陽板及色彩引導動線。透過實地走訪，了解北廊廳的空間規劃與硬體設備。記者黃仲明／攝影