快訊

泰高層同乘AT-3揭外交秘辛 A-3曾掛雄二備戰台海危機

美防長赫塞斯大砍將領 陸軍戰時陷領導真空

整理包／輝達財報七大重點一次看 盤後大漲原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機體驗營開模擬機踏北跑道 機場公司開箱國門盼引人才加入

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
機場公司航務處教官親自帶領學員前進空側管制區，介紹空側設施與飛航作業，學員還可以踏上飛機跑道體驗航機降落的視角。記者黃仲明／攝影
機場公司航務處教官親自帶領學員前進空側管制區，介紹空側設施與飛航作業，學員還可以踏上飛機跑道體驗航機降落的視角。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第四屆體驗營「2026桃機Chill一夏」與三大國籍航空合作，推出航空公司開箱體驗、參訪空側跑道還有去年啟用的第三航廈北廊廳，並夜宿全台唯一位於航廈內的膠囊旅館。第一梯次於本月22、23日舉行，學員親身體驗華航模擬機、空服員親授美姿美儀、水陸逃生等職能訓練行程。參加學員大讚親自操作模擬機跟踏上跑道都是夢幻行程。

機場公司副總經理余崇立表示，機場體驗營邁入第四屆，本次活動與中華航空、長榮航空及星宇航空合作，全面升級規模超越以往，三梯次皆由不同航空公司規畫專屬行程，共吸引三千多人報名，最後抽出108人，錄取率3％。行程中也特別安排去年底才啟用的北廊廳建築介紹。

余崇立指出，第三航廈預計於明年底啟用，即使部分航班會由一、二航廈移轉，仍須建立完整營運機制，可預見桃園國際機場明年將有大量人力需求，也凸顯持續招募及培育人才的重要性。光是機場公司就有很多單位，還有航空公司、地勤公司、公務單位跟商業伙伴也都需要增加人手，希望藉由體驗營讓民眾了解機場事務，吸引更多人才加入機場大聯盟。

機場公司說明，體驗營第一梯次行程為中華航空規劃，包含模擬機體驗、參訪華航博物館、空服組員報到中心，再由專業講師帶領學員了解水上、陸上逃生設施，並傳授美姿美儀、禮儀形象等專業技巧。第二天則由機場公司安排，前往機場消防隊聽取機場救援的特殊之處，隨後前往北跑道，由航務處教官解說空側作業，利用上午巡檢的時間帶領學員踏上機場跑道。

華航座艙長暨講師姚佩禎指出，課程讓學員了解「安全」是空服員最重要的核心職責，而看似自然流暢的客艙服務，背後其實是反覆訓練、嚴謹標準與高度專業的展現。教師機師文傑仕機長說，安排學員操作空中巴士A350全動式飛行模擬機，讓他們透過親自操作起飛和降落，了解飛行員需要極高的專注力及邏輯思考。

曾在航空公司服務過的蔡姓學員表示，她之前是內勤系統工程師，並不了解實務面的工作，這次透過華航機師及講師講解，才了解他們需要花非常多的時間訓練才能從事這份工作，所以對他們有更多的尊敬。機場運作、飛行平安也不是單靠一家公司可以做到的，要機場公司、航空公司、很多單位、工作人員一起努力才能達成。

第一次參加體驗營的連同學表示，進入模擬機是非常難得的體驗，但她最喜歡的是美姿美儀課程，講師傳授的形象、儀態、溝通等技巧，對她未來求職非常實用。從事航太相關產業的徐先生透露，出國時很好奇機場管制區裡面是什麼樣子，這次可以到機場消防隊跟踏上跑道，真的是很難得的機會。

桃機第四屆體驗營「2026桃機Chill一夏」第一梯次圓滿結束，機場公司副總經理余崇立與學員們在飛機牆前合影留念。記者黃仲明／攝影
桃機第四屆體驗營「2026桃機Chill一夏」第一梯次圓滿結束，機場公司副總經理余崇立與學員們在飛機牆前合影留念。記者黃仲明／攝影

第一梯次活動與華航合作，深入「華航空服組員中心」參訪模擬客艙、逃生設施，還有空服員親授美姿美儀並分享職涯。記者黃仲明／攝影
第一梯次活動與華航合作，深入「華航空服組員中心」參訪模擬客艙、逃生設施，還有空服員親授美姿美儀並分享職涯。記者黃仲明／攝影

體驗營特別安排學員參訪去年底啟用的第三航廈北廊廳，並且逐一解說航廈設計理念、Halo燈具、大片落地窗、室外遮陽板及色彩引導動線。透過實地走訪，了解北廊廳的空間規劃與硬體設備。記者黃仲明／攝影
體驗營特別安排學員參訪去年底啟用的第三航廈北廊廳，並且逐一解說航廈設計理念、Halo燈具、大片落地窗、室外遮陽板及色彩引導動線。透過實地走訪，了解北廊廳的空間規劃與硬體設備。記者黃仲明／攝影

第一梯次活動與華航合作，由專業機師帶領學員操作空中巴士A350模擬機，體驗模擬飛行的臨場感。記者黃仲明／攝影
第一梯次活動與華航合作，由專業機師帶領學員操作空中巴士A350模擬機，體驗模擬飛行的臨場感。記者黃仲明／攝影

機場 桃機 開箱

延伸閱讀

南部盼蓋24小時無宵禁機場 民航局：光跑道定向就需搜風5至10年

9月起出國多花錢！機票稅金調高明年再漲至1000 達人提醒：把握開票

高雄機場投入880億元改建 國際線容量拚增至1,490萬人次

影／桃機B9候機室電競特展開幕 為名古屋亞運代表隊加油

相關新聞

中颱沙德爾對馬祖近海構成威脅 氣象署上午8時30分發布海警

中央氣象署上午8時30分發布中度颱風沙德爾海上颱風警報，氣象署表示，沙德爾颱風今天上午8時的中心位置在馬祖的東北東方約560公里海面，以每小時12轉18公里速度，向西南西轉西進行。七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑60公里，對台灣北部海面（馬祖近海）將構成威脅。

沙德爾不襲台…中南部今明降雨劇烈竟跟颱風有關 下周恐有擾動靠近

沙德爾颱風目前仍是中度颱風，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到大陸上高壓建立的影響，沙德爾颱風從昨天深夜開始已經轉向偏西方向移動，目前速度仍較緩慢，預期未來會逐漸加快，繼續往西到西南西方向朝浙江沿海靠近，明天上午就會在浙江沿海登陸。

沙德爾進逼馬祖近海 北東晴朗酷熱午後對流、雨彈今明狂炸中南部

中颱沙德爾對台灣北部海面（馬祖近海）將構成威脅，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象署科長劉宇其表示，沙德爾颱風今天上午8時的中心位置在馬祖的東北東方約560公里海面，以每小時12轉18公里速度，向西南西轉西進行。

台大急診壅塞遭爆挑菜文化 醫師指大多不是沒病床：關鍵在院方管理

一名8旬婦人在台大醫院急診室留置達12天，因病過世，昨天台大工會爆料曾有留置35天的患者，有「挑菜文化」。不願具名急診醫師表示，病人是否需要住院，原則上應依疾病嚴重度及治療反應判斷，若治療超過3天病況仍未改善，就應考慮收住院；一旦確定住院，若樓上有空床，相關科別就應盡快收治。

整理包／台鐵大學生優惠身分認證新規 7大QA一次查

台鐵公司試辦「大學生優惠」，下殺5折至8折，卻傳出身分認定爭議，多人被罰款，甚至有搭末班車的女大學生因此被趕下車，網友質疑車長故意刁難。台鐵為此道歉，並公布新版的身分認證。台鐵公司表示，除已滾動調整查驗規定，並全面加強第一線人員的內部教育訓練，以確保同仁熟知最新標準與彈性處理原則。

雙颱艾陶、班朗接力醞釀 賈新興曝對台影響 非常強的聖嬰正在路上

中颱沙德爾海上颱風警報上午已正式發布。此外，太平洋地區還有熱帶性低氣壓TD25號，有發展為輕度颱風的趨勢。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，沙德爾颱風路徑持續北偏減弱，且下墜不明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。