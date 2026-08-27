沙德爾進逼馬祖近海 北東晴朗酷熱午後對流、雨彈今明狂炸中南部

中颱沙德爾對台灣北部海面（馬祖近海）將構成威脅，中央氣象署上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象署科長劉宇其表示，沙德爾颱風今天上午8時的中心位置在馬祖的東北東方約560公里海面，以每小時12轉18公里速度，向西南西轉西進行。

劉宇其表示，後續這個颱風持續往西前進，明天中午前後從中國浙江登陸，接下來颱風強度會明顯減弱，暴風範圍明顯縮小。明天還是颱風最接近台灣的時候，尤其是馬祖地區，要留意颱風動態。

另外，他說，也因為颱風逐漸靠近台灣北方海面，所以西南風也會明顯增強。颱風雲帶目前離台灣仍有相當距離，但是台灣的環境已經偏向西南風，所以中部和南部地區不定時有短暫陣雨，尤其南部地區雨勢比較大，屏東今天已經有100毫米的累積雨量。

西南風持續，劉宇其表示，今天白天北方颱風外圍環流還沒靠近，但是西南風已經開始影響，中部和南部地區不定時有短暫陣雨現象，北部和東半部白天多雲到晴，中午過後包括山區有午後雷陣雨的狀況，雨勢會比較明顯。

劉宇其說，隨著颱風今晚來到台灣正北方，西南風帶來的水氣會更多，所以晚上開始到明天，南部降雨明顯增強。明天東南部會有局部大雨，尤其南部地區會有短延時豪雨出現。明天隨著颱風逐漸接近馬祖，馬祖地區降雨明天也會逐漸轉大。

風浪變化趨勢，他說，這段時間隨著颱風接近，配合西南風影響，包括北部海面和東南部海面的浪高比較高，北部近海、台東、恆春半島、蘭嶼綠島的海面，今天浪高比較大。預期今天東半部、北海岸、恆春半島、馬祖，就會開始有長浪現象出現。今天前往海邊活動要特別提高警覺。明天馬祖地區的風浪明顯增強的現象。

劉宇其表示，今天北部和東半部地區天氣相對穩定，要留意局部性高溫出現，尤其配合颱風外圍沉降效應影響，今天北部和東半部、金門、馬祖，可能會有局部36度以上高溫出現。金門有34度，馬祖可能也會有35度。沒下雨的時候，天氣上相對悶熱。

氣象署發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

風力偏強，氣象署發布陸上強風特報，今天新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、連江縣、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天至明天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪逐漸增大，尤其馬祖、蘭嶼及綠島沿海有3公尺以上大浪，前往海邊活動注意安全。適逢大潮，滿潮前後沿海低窪地區需留意強降雨導致積淹水。

天氣高溫炎熱及西南風沉降影響，今天中午前後，台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣為黃色燈號。

風浪變化趨勢。圖／中央氣象署提供

今天高溫。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供