中颱沙德爾對馬祖近海構成威脅 氣象署上午8時30分發布海警

中央氣象署上午8時30分發布中度颱風沙德爾海上颱風警報，氣象署表示，沙德爾颱風今天上午8時的中心位置在馬祖的東北東方約560公里海面，以每小時12轉18公里速度，向西南西轉西進行。七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑60公里，對台灣北部海面（馬祖近海）將構成威脅。

海上警戒：台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

風力偏強，氣象署發布陸上強風特報，今天新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、連江縣、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天至明天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪逐漸增大，尤其馬祖、蘭嶼及綠島沿海有3公尺以上大浪，前往海邊活動注意安全。適逢大潮，滿潮前後沿海低窪地區需留意強降雨導致積淹水。

天氣高溫炎熱及西南風沉降影響，今天中午前後，台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣為黃色燈號。