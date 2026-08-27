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沙德爾颱風上午海警 中南部今明西南風大雨 周末低壓帶影響全台變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中部以南地區降雨今天再度增多，明天西南風最明顯，中南部持續會有陣雨或雷雨，嘉義以南地區要留意較大雨勢出現的情況。聯合報系資料照
中部以南地區降雨今天再度增多，明天西南風最明顯，中南部持續會有陣雨或雷雨，嘉義以南地區要留意較大雨勢出現的情況。聯合報系資料照

沙德爾颱風繼續偏西移動，大致趨向中國浙江沿海一帶靠近。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，新建立的高壓勢力稍弱，位置也相對北邊，沒有辦法壓迫沙德爾颱風出現明顯往西南西移動的角度，而是會以比較偏西的方向往浙江走。颱風中心就會離北台灣、北部海面較遠，暴風圈對台灣本島以及本島近海的威脅性下降。但是會比較明顯的影響馬祖附近海域。

中央氣象署將於上午8時30分發布沙德爾颱風的海上颱風警報。吳聖宇說，可能持續到明天中午，颱風登陸浙江逐漸減弱之後，才會解除。

至於颱風強度變化，他說，中颱沙德爾往浙江沿海靠近的過程中，因為垂直風切增強，導致颱風結構變得不對稱，強度將會持續減弱，可能在登陸浙江前會降到輕度颱風等級，暴風圈也將會逐漸縮小。

吳聖宇表示，颱風本身環流內風雨較明顯的地方，應該大致都在海面上通過，台灣主要落在颱風南側的外圍西南風範圍內，且西南風會隨著颱風靠近浙江，而有所增強。

迎風面中部以南地區降雨今天起再度增多，又回到有短暫陣雨或雷雨的天氣。吳聖宇表示，明天西南風最明顯，中南部持續會有陣雨或雷雨，嘉義以南地區要留意較大雨勢出現的情況。

反而是距離颱風較近的北部地區，降雨預報變少了。他說，由於颱風本身環流沒有影響，又剛好位於颱風外圍西南風的背風面，今明兩天北部地區雖然有短暫陣雨機會，但是降雨量沒有特別大。東半部的宜花東地區在背風面，受影響較小，但是在西南風較強的情況下，台東山區可能要留意較大雨勢出現的機會。

風力部分，吳聖宇表示，也因為颱風距離變遠了，主要環流的強風區並沒有直接影響，受到颱風外圍西南風影響，配合海峽地形效應，預期今明兩天在台灣海峽北部、台灣北部沿海、外島澎金馬海域仍會有較強陣風出現。另一個風力較強的區域，則是落在恆春半島，以及台東外海的綠島蘭嶼等海域，可能有6至8級或以上陣風發生的機會。

他說，周末沙德爾颱風已經進入浙江，並持續深入華南地區，強度很快減弱為熱帶性低氣壓，或是逐漸合併到大範圍低壓帶中。台灣還是在低壓帶環境內，天氣不穩定，且風向會逐漸轉變，周六由西南到偏南風逐漸轉變為東南風，迎風面中南部、恆春半島以及台東地區持續有短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部大雷雨。

吳聖宇表示，周日大環境風向轉為東南到偏東風，迎風面花東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，午後各地尤其西半部地區，仍有局部大雷雨發生機會。周末的整體天氣仍不穩定，活動安排要特別注意，危險區域避免前往。

下周一到9月上旬，台灣還是位在大範圍低壓帶內，吳聖宇表示，而且在低壓帶中，應該很快就會有新的熱帶擾動系統再度發展起來，是否影響台灣仍有待觀察。天氣不穩定的情況將持續，下周隨時注意最新的天氣資訊，特別是有關於颱風發展、活動的部分，務必要特別當心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾颱風繼續偏西移動，大致趨向中國浙江沿海一帶靠近。圖／中央氣象署提供
沙德爾颱風繼續偏西移動，大致趨向中國浙江沿海一帶靠近。圖／中央氣象署提供

沙德爾颱風 沙德爾 颱風

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