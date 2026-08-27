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沙德爾今晚最近 中南部雨勢明天比北部更猛烈 專家：颱風後引進西南風

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
颱風過後，引進西南風。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
颱風過後，引進西南風。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

沙德爾颱風過後，將引進西南風。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，未來2天受到沙德爾颱風外圍雲系以及所引進西南風的雙重影響，中南部的降雨會比北部還要顯著。尤其是嘉義以南地區及中部山區，更要提防劇烈豪雨的發生。

中央氣象署發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。影響時間至晚上，大雨：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

「今晚至明天，颱風中心最靠近台灣」，林得恩說，也是風、雨、浪影響最明顯的時刻。今天白天起，南部地區就有局部短暫陣雨或雷雨；其它地區維持為多雲到晴天氣。午後，苗栗以南地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。到了晚間，中部地區也轉為有局部短暫陣雨的天氣。

他說，明天中南部需防豪大雨，北部、台東地區則防強陣風。嘉義以南地區及中部山區有局部大雨機會，尤其嘉義以南地區及中部山區容易出現短延時的豪大雨。而，北部、東北部地區及東部山區也有零星短暫陣雨的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沙德爾 颱風 沙德爾颱風

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