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整理包／台鐵大學生優惠身分認證新規 7大QA一次查

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵試辦大學生優惠的身分認證介紹。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
台鐵試辦大學生優惠的身分認證介紹。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

台鐵公司試辦「大學生優惠」，下殺5折至8折，卻傳出身分認定爭議，多人被罰款，甚至有搭末班車的女大學生因此被趕下車，網友質疑車長故意刁難。台鐵為此道歉，並公布新版的身分認證。台鐵公司表示，除已滾動調整查驗規定，並全面加強第一線人員的內部教育訓練，以確保同仁熟知最新標準與彈性處理原則。

正值暑假、尚未開學的「註冊章空窗期」，台鐵推出整理包，介紹身分認證規範。

問：查票時，出示學生證就可以嗎？

答： 只要學生證有 「當學期註冊章」，乘車時出示正本即可過關。

問：如果學校免蓋註冊章、無章或章模糊怎麼辦？

答：務必出示學生證正本＋當學期「在學證明」（紙本或電子版或皆可）。如果在車上打算用手機登入學籍系統出示電子證明，務必確保網路暢通。若因趕車或網路異常無法即時出示，依規定將視同無票乘車，必須照章補票。

問：學生身分（註冊章及在學證明）有效期限？

答：第一學期：有效至隔年3月31日，第二學期：有效至當年10月31日。已經畢業或完成離校手續的學生不適用。

問：沒有學生證怎麼辦？

答：沒有學生證的情況包括新生／轉學／遺失／被學校收走／未帶，別擔心，準備下列任1證明文件＋附照片的身分證件正本即可。

在學證明（紙本或電子檔或網路連線登入學籍系統皆可）、入學／錄取通知／入學證明／註冊單據／繳費證明／就學貸款證明文件（僅限寒假1月10日至3月31日，及暑假6月19日至10月31日期間適用）。實習學生證（限紙本，乘車日期需符合文件上實習期間）。上述文件除實習學生證以外，紙本及電子檔皆可（限當期的證明文件）。

問：乘車違規與補票規定？

答：為維護公平性。若乘車時無法出示符合規定的有效證件，將視為無票乘車。除需補收原價全票外，還會加收50%票款，且原優惠車票無法退票。

問：可以在乘車後才補提證明文件要求退費嗎？

答：不行。務必在進站前檢查證件是否帶齊。

問：我是大學生，前幾天因身分認證問題已經被開罰，錢拿不回來了嗎？

答：台鐵公司特別公告8月17日至8月26日期間「註冊章空窗期」補票退款專案，針對近期部分學生因尚未開學、無法取得當學期註冊章而產生的查驗爭議，台鐵有特別處理機制。如果你是在8月17日至8月26日期間，因為註冊章空窗期的問題，在車上被要求補票，不用擔心，可直接聯繫台鐵客服，將專案協助辦理退款。台鐵客服專線：0800-765-888，手機撥打：02-2191-0096。

台鐵公司再次道歉，將持續調整與落實內部教育，台鐵表示，活動初期未能妥適考量學生實際辦理註冊的時間差，致使部分旅客在乘車時遇到困擾與不便，要表達最誠摯的歉意。除已滾動調整查驗規定，並全面加強第一線人員的內部教育訓練，以確保同仁熟知最新標準與彈性處理原則。若有遇到任何疑問，可直接撥打台鐵客服專線。台鐵將持續精進，提供大眾更安心的乘車體驗。

資料來源／台鐵公司提供

台鐵 整理包 大學生

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