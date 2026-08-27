南高屏今晨大雨狂轟 吳德榮：沙德爾過門不入 下周季風槽活躍

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

目前太平洋地區有中度颱風沙德爾，還有1個熱帶性低氣壓。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，沙德爾颱風強度將逐漸減弱為輕颱，暴風圈也逐漸縮小；向西轉西南西進行，颱風中心通過東海南部，暴風圈邊緣掃過台灣北部海面，對北部海面略具威脅。明天上午颱風中心登陸浙江。

今、明兩天受南方水氣影響，南北兩樣情。吳德榮表示，西南部有局部降雨，午後對流發展，降雨範圍擴大。北部晴時多雲，偶有飄小雨的機率，白天逐日熱。今天北部25至36度、中部23至35度、南部24至34度、東部22至36度。周六、周日南部有局部降雨，大氣不穩定，午後山區有強對流發展，影響部分平地，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等。

吳德榮表示，下周季風槽活躍，台灣東方海面及南海皆有熱帶擾動發展的跡象，行徑彼此干擾。因此各國無論物理或AI模式的模擬，皆有很大差異，使得下周的天氣很不穩定，也有很大的不確定性，下定論還太早，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。