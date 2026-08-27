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健康你我他／旅伴突高山症不適 體會須備藥買旅平險

聯合報／ 文／張桂瓊（桃園市）
到四川四姑娘山旅遊，慎防高山症，應備妥相關用藥。圖／張桂瓊提供
到四川四姑娘山旅遊，慎防高山症，應備妥相關用藥。圖／張桂瓊提供

退休後，每年出國旅遊成了我生活中的一大樂趣。看看不同的風景、體驗不同的文化，讓生活更加充實。不過，出國除了準備行李、護照，也別忘了替健康多做一點準備。

每次出國前，除了刷卡購買機票附贈的保險，我會額外投保旅遊平安險，萬一在國外發生意外或突發疾病時，至少不用太擔心醫療費用。

我還會準備平常使用的藥品，如腸胃藥、感冒藥、痠痛貼布及OK繃。畢竟人在國外，如果只是小毛病，隨身有熟悉的藥品，多少能安心一些；若症狀持續或比較嚴重，則會請導遊協助在當地診所或醫院就醫。

印象最深的一次，是到四川四姑娘山旅遊，許多景點海拔超過3000公尺，出發前我特別注意高山症問題，也依醫師建議準備相關用藥。旅途中，有位同行夥伴為了趕接駁車，在高山上小跑了一段路，沒想到上車後開始頭暈、惡心，甚至嘔吐，大家都很緊張，我們先讓她休息，並依照醫師事先交代的方式處理。休息一段時間後，她的不適逐漸緩解，大家才鬆了一口氣。

這次經驗讓我深深體會到，出國旅遊除了玩得開心，更要做好應變準備。保險、常用藥品，以及必要的醫療資訊，都應該事先準備妥當。

退休後能夠到國外走走，是一種幸福，出國前多一分準備，旅途中就多一分安心。畢竟，不怕一萬，只怕萬一。

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