「冠狀動脈鈣化」積分破百 須嚴控「低密度脂蛋白」

冠狀動脈鈣化積分愈高，心肌梗塞、中風的風險也愈高。圖／123RF

許多人健檢發現「冠狀動脈鈣化積分」（Coronary Artery Calcium, CAC）偏高，卻沒有任何症狀，因此認為「先觀察就好」。事實上，當鈣化積分超過100分時，代表冠狀動脈已經出現明顯動脈粥樣硬化，此時控制高血脂就不只是預防，而是治療已存在的血管疾病。

冠狀動脈鈣化積分是利用低劑量電腦斷層（LDCT）測量血管壁鈣化程度。鈣化本身不會造成阻塞，但它代表血管內已累積動脈粥樣硬化斑塊，因此被視為評估心血管風險的重要工具。研究顯示，鈣化積分愈高，未來發生心肌梗塞、中風及心血管死亡的風險也愈高。

一般而言，鈣化積分為0分，表示短期心血管事件風險較低；1至99分，代表已有早期動脈硬化；超過100分，則表示風險明顯增加；若超過300分，更屬於極高風險族群，需要積極治療。

低密度脂蛋白（LDL）是形成動脈粥樣硬化的重要原因，當鈣化積分已超過100分，代表膽固醇長期累積造成的血管傷害已經發生，因此不能只因目前沒有症狀，就忽略高血脂的治療。

目前國際指引建議，鈣化積分大於100分者，通常應開始中至高強度降血脂治療，並將LDL膽固醇積極控制至70mg/dL以下；若同時合併糖尿病、慢性腎臟病或其他高風險因素，部分患者甚至可考慮控制至55mg/dL以下，以防嚴重併發症。

除藥物治療外，健康生活型態仍不可少，包括採取地中海型飲食、規律運動、控制體重、戒菸，以及控制血壓與血糖。藥物與生活習慣調整雙管齊下，才能有效減緩動脈粥樣硬化進展。

冠狀動脈鈣化積分不是單純的數字，而是血管健康警訊。當鈣化積分超過100分，代表動脈已出現明顯硬化，應積極控制高血脂，尤其是降低LDL，才能有效降低未來心肌梗塞與中風的風險。