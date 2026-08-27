酪梨含油脂 營養師教減熱量吃法

台灣酪梨正值夏季盛產期，綿密滑順的口感，富含「好油」、零膽固醇，營養價值相當高，不論製成酪梨牛奶、酪梨沙拉等都相當受歡迎。台安醫院營養師周婉琪提醒，酪梨雖然是水果，但食品營養分類被歸在「油脂與堅果種子類」，因此吃酪梨等於同時攝取油脂，一旦攝取過量，熱量就可能超標。

周婉琪表示，酪梨的油脂含量較高，主要含有單元及多元不飽和脂肪酸，還包括與橄欖油相似的油酸。以酪梨取代部分奶油、肥肉等富含飽和脂肪的食物，有助於改善整體飲食中的脂肪品質。

酪梨含有膳食纖維、鉀、維生素E、維生素A等營養素。周婉琪指出，鉀與血壓調節有關，維生素E具有抗氧化作用，膳食纖維則有助維持腸道健康，適量攝取是不錯的食材選擇。

國外研究發現，每周攝取至少2份酪梨者，罹患心血管疾病及冠心病風險較低。但並非要多吃酪梨，而是用酪梨取代奶油、加工肉品等飽和脂肪較高的食物。周婉琪提醒，酪梨最容易出現的飲食陷阱，就是「忘記它是油脂」，如果正餐已吃下不少肉類、煎炒用油，飯後又把酪梨當水果吃，總脂肪與熱量就可能超標。

台灣人喜愛「酪梨牛奶」，坊間飲品為了增加香甜滑順口感，可能加入全脂牛奶、糖、布丁甚至巧克力醬，原本健康的酪梨立刻變成高熱量飲品。周婉琪說，如果喜歡喝酪梨牛奶，建議改用低脂牛奶約240毫升、搭配2至4湯匙酪梨，以果汁機攪打成汁即成，不要額外添加糖、布丁或巧克力，可大幅降低熱量負擔。

周婉琪推薦，早餐可將酪梨切片搭配少油的酸種麵包，加上番茄、蝦仁及少許檸檬汁，組合成蛋白質、蔬菜與好油兼具的一餐。或將酪梨切塊加入生菜沙拉，避開凱撒醬、千島醬等高油脂醬料，改用檸檬汁或醋調味。

周婉琪提醒，酪梨含鉀量較高，腎功能不佳、需要限制鉀攝取者，食用前應依個人病況及醫師、營養師建議調整；高血脂或正在控制體重者，可以酪梨「取代」其他油脂。而酪梨油含不飽和脂肪酸，也可作為植物油選擇之一，但不代表可以無限量使用。