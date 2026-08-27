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南部豪雨 農損逾1.3億元嘉縣最慘 萬里溪堰塞湖水位緩降
八月下旬豪雨造成南部嚴重農損，農糧署統計各縣市農產及民間設施損失，目前計一億三四七七萬元，嘉義縣損失四四一○萬元、雲林縣損失二九四二萬元、屏東縣損失二六七七萬元、台南市損失一八八二萬元，以及高雄市損失一四一一萬元較為嚴重。
農業部分析，受損作物主要為木瓜、番石榴、蔥、落花生等。受損畜禽主要為雞、豬及鴨；受損漁產主要為虱目魚，其次為筍殼魚及吳郭魚等。
花蓮日前降豪大雨，林業署持續監測堰塞湖，萬里溪堰塞湖蓄水量五四○萬噸，仍穩定溢流；馬太鞍溪上游河道有局部土石崩落及堆積，昨空拍確認，河道流路暢通，沒有新生堰塞湖。
萬里溪堰塞湖上月中旬蓄滿後，維持穩定溢流狀況，影響範圍局限於下游河道；不過近日因降雨量大，廿四日凌晨出現明顯下切，水位降低四點七公尺，蓄水量降至五五一點五七萬立方公尺。
林業署花蓮分署昨空拍監測，萬里溪堰塞湖溢流口持續沖刷拓寬，水位略微下降，到昨天上午十時卅分，水位高程為一○八七點五一公尺、蓄水量約五四○點一五萬噸。依據中央氣象署預報，上游集水區未來廿四小時累積雨量預估均低於十毫米，尚未達警戒標準，因入流量未增加，水位可能持續緩降。
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