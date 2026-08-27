9月徵文主題 我的助聽人生

隨著年齡增長，聽力逐漸衰退，不僅影響日常溝通，也減少社交活動，甚至增加認知功能退化或失智的風險。面對「聽不清楚」的困擾，你或家人是否曾接受聽力檢查？是否因擔心不習慣、價格或外觀，而遲遲不願使用助聽器？歡迎分享你的聽力保健經驗，以及使用助聽器後的生活改變或心得，讓更多人能積極處理聽力問題。

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