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又爆毒油 麻油苯駢芘超標 北市下架187瓶

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
針對統購實業有限公司的「麻油車頂級冷壓黑麻油」苯駢芘檢驗值超標一事，台北市政府昨天緊急舉行記者會，由法務局長連堂凱（左起）、產發局長陳俊安、衛生局長黃建華、教育局長湯志民、研考會主委殷瑋等人共同說明北市府後續處理過程。記者杜建重／攝影
針對統購實業有限公司的「麻油車頂級冷壓黑麻油」苯駢芘檢驗值超標一事，台北市政府昨天緊急舉行記者會，由法務局長連堂凱（左起）、產發局長陳俊安、衛生局長黃建華、教育局長湯志民、研考會主委殷瑋等人共同說明北市府後續處理過程。記者杜建重／攝影

毒油風暴未停，北市府昨緊急開記者會，指出接獲通路商自主通報產品「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標，研考會主委殷瑋昨指出，現在已有第三種油驗出超標，但政府至今無人負責、也無真相，呼籲賴清德總統速開國安會議，不能再神隱。

北市轄內首度出現麻油的問題油品，衛生局長黃建華表示，八月廿四日接獲統建公司自主檢驗通報，上游廠商統購實業有限公司出品「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度為三點二μg/kg，超出標準，獲報第一時間前往相關通路門市查核，問題批號共進貨二一六瓶，但針對該產品不分批號已預防性下架一八七瓶，經過抽驗有二十一瓶有類似狀況。

黃建華說，目前已啟動第四波擴大抽驗，麻油為主麻油雞相關通路以及網路、實體通路抽驗，油品除黑麻油外也包括花生油、葵花油、棕梠油等加強抽驗，前三波共採樣九十檢體，共有五檢體不合格包含沙拉油、苦茶油，若後續抽驗有不合格產品也一律全面預防性下架。

法務局長連堂凱表示，該產品主要通路是在聖德科斯門市，到九月卅日前，都可以向門市退費，不需要說一定要有發票，聖德科斯有會員制，只要能證明有購買，都會協助退費。

「還不開國安會議嗎？難道光靠地方政府區域聯防就能解決問題嗎？」殷瑋表示，這次麻油產品通路在聖德科斯，不會只在台北，而是全國各地，北市府七月初就已建議中央，應該全面對各種油品查驗苯駢芘，請問中央做了嗎？給人民的報告在哪裡？

超標 下架 北市

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