台鐵大學生優惠票 試辦一周就出包

台鐵推出大學生優惠車票，不料才試辦一周，卻傳出多起列車長查票標準不一，不少學生因還在放暑假，沒能取得在學證明或尚未開放繳納學費，而遭以「無票乘車」處置，引發民怨。對此，台鐵承諾，旅客可出具補票單據及身份證明，向客服申請專案退款。

台鐵公司本月十七日推出「大學生優惠車票」，乘車區間里程五十公里以上的指定對號車次，全票打五折至八折。

不過有朝陽科大學生指控，周一搭乘自強號從新北板橋到台中清水，在桃園中壢站被查票。當時出示車票後，列車長卻要求要拿出「繳（學）費證明」，但由於還在暑假期間，尚未繳費，不過手上有當天開立的「在學證明」，明白寫出「一一五學年度第一學期就讀本校」，但列車長不接受，最後以「無票搭乘」處理，要求旅客補原全票價並加收百分之五十票面費用。

該學生無奈表示，當下身上沒那麼多現金、也不能刷卡，列車長便要求立刻下車。但該車次已是返家末班車，讓她當場急到在中壢站哭了出來。最終輾轉搭乘前往台中班次，再請家人來接，回到家時已凌晨一時。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，若旅客認為列車長在檢證上過當，可主動聯繫台鐵客服，提供補票單據及大學生身份證明，將以專案辦理差額退款。

台鐵公司表示，往後大學生優惠票身份認定，有學生證者需加蓋當學期註冊章、若無註冊章者須出示紙本或電子在學證明。無學生證者則需已在學證明、錄取或入學通知單（僅限寒暑假）、註冊單據正本及身分證件為主，若註冊單非紙本正本應出示繳費證明。