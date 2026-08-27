聽新聞
0:00 / 0:00

環團怒轟 台中港擬用營建廢土填海

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

台中港填海造陸工程爭議不斷，先遭指控南填方區規避環評，如今又爆填海物從港區土方變成營建廢土，對白海豚的衝擊更上一層樓。環團怒轟交通部問題沒解決、九月就要填海，要求立即停工、補做環評。對此，交通部僅表示，會持續與港務公司、環境部依法審慎研議。

為解決營建剩餘土石方去化問題，行政院擬將土石方引導至台北港、台中港等海域，填海造地。其中台中港是白海豚出沒熱點，擁有豐富底棲生態環境，引發環團憂心恐衝擊白海豚棲地，多次要求停止填海工程，不料如今更傳出，交通部將不顧爭議、九月開始填海，用的還不是原訂的港區疏浚土方，而是營建廢土。

環團與十五年前反國光石化民眾昨齊聚交通部前抗議，彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，營建廢土常混雜重金屬、漆料碎屑甚至有害廢棄物，填下去一切就回不去。不只白海豚受影響，有毒物質也將透過生物累積，出現在人們餐桌上。

台灣媽祖魚保育聯盟秘書長陳秉亨用「堵住心血管」來形容填海後白海豚棲地狀況。他指出，台灣白海豚是台灣唯一的特有亞種鯨豚，近年數量卻持續下降，批評港務公司指「填海僅填到一小塊白海豚棲地，因此免環評」是大錯特錯。國外工程遇到白海豚棲地就會退避一至廿公里，因為工程擾動、水下噪音都可能壓縮白海豚生存空間。

環團也向交通部長陳世凱隔空喊話，強調陳世凱也是台中人，台中港的價值不該只是幫中央解決土方之亂，交通部應懸崖勒馬，立即停工、補做環評。

對此，交通部航政司科長張謙德出面接陳情書。張謙德表示，針對環團提出的各項訴求，將帶回並協同港務公司與環境部，依法審慎研議後再給予妥適回應。

環團 白海豚 環評

延伸閱讀

大林蒲遷村進度向前邁進 新材料循環產業園區計畫通過初審

南部盼蓋24小時無宵禁機場 民航局：光跑道定向就需搜風5至10年

營建土方問題未解 愈來愈亂

過嚴打房政策衝擊訂單暴跌四成 建材大聯盟：再不救將掀倒閉潮

相關新聞

台大院內加碼爆料 急診有病患等床35天才發現異常通報

八十五歲婦人因肺炎至台大急診就醫，不幸於待床十二天後病逝，引發討論。台大院內人士爆料，上周另有一名病患於急診暫留區等床竟達卅五天，輪值護理師為其抽血時，才發現此異常事件。對此，衛福部長石崇良表示，難以理解，為何病人寧在台大等床，也不願轉院，到底發生什麼事情？

醫改會：醫院應積極溝通 講清楚病情、轉院必要性

台大急診患者待床十二天不幸病逝，甚至傳出另一名病人待床卅五天，衛福部長石崇良表示，難以理解為何不轉至市立聯合醫院病房。對此，醫療改革基金會執行長林雅惠表示，醫院應負起責任，強化醫病溝通，清楚說明病情嚴重度，以及轉院必要性及合理性，提升病人信任。

台大護理師爆排床會「挑菜」石崇良：與院方討論制度化

台大醫院急診壅塞已成常態，該院企業工會顧問、台大急診護理師郭豐慈點出三大癥結，「救護車病人堅持至台大就醫」、「不分疾病輕重，不少患者自行就醫，常以台大急診為第一選擇」、「台大醫院挑菜，傾向讓病情單純、較好照顧的患者住院」。

南部豪雨 農損逾1.3億元嘉縣最慘 萬里溪堰塞湖水位緩降

八月下旬豪雨造成南部嚴重農損，農糧署統計各縣市農產及民間設施損失，目前計一億三四七七萬元，嘉義縣損失四四一○萬元、雲林縣損失二九四二萬元、屏東縣損失二六七七萬元、台南市損失一八八二萬元，以及高雄市損失一四一一萬元較為嚴重。

訪視高風險獨老 僅3成願意裝求救設備

因應長照3.0計畫，政府於六月起實施獨居長者普查，衛福部統計，累積訪視六七七九一位獨居長者，其中三萬八千多人屬於極高風險長者，應裝設緊急求助機制，但目前僅一萬多人加裝，立委陳菁徽昨於立院要求衛福部設定工作目標，在一定時間內為每一個有需求長者完成裝設。

立委：性侵兒少年逾千件 應試行化學去勢

據統計，我國每年約一千件兒童性侵害案件，部分被害人甚至低於六歲，立委陳昭姿昨在立院要求，衛福部與法務部合作研議，對這類案件加害人實施化學去勢。對此，衛福部次長呂建德指出，性侵害加害人毫無人性、天理不容，但化學去勢涉及國家刑事政策，需進一步研議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。