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「173」違法 業者：別再把叫車平台當法外之地

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

「一七三叫計程車」App在台營運多年，卻爆出未合法登記，引發不少消費者譁然。計程車客運服務商業同業公會全聯會秘書長曾弘義批評，政府對刻意規避法規的違法叫車平台處理太慢，不僅對合法叫車業者不公平，更惡化計程車產業服務品質。

曾弘義更擔心，即便下架App，業者轉個彎，以「一七四」、「一七五」之名敗部復活，沒找到業主正本清源前，恐怕難以杜絕亂象。

根據現行規定，叫車平台都必須向交通部或地方交通主管機關核准登記，並配合合法計程車客運業（車隊）或小客車租賃業營運。不過根據「一七三叫計程車」官網宣稱，一七三是免費公益叫車媒合平台，不對司機抽成也沒有向乘客額外收費，由於是免費媒合，不屬於應登記的計程車客運服務業。

業內人士透露，業界盛傳「一七三叫計程車」是本土某知名車隊的分身。該業者將機台設在國外，司機雖免抽成，但車資強制綁定信用卡付款，金流過境外公司時，將被收取百分之三手續費，平台便借此盈利。

曾弘義指出，「一七三叫計程車」一直就是非法無照營運，但未獲主管機關重視，主要原因是一開始平台規模不大，提供服務者皆為合法登記計程車，但「一七三叫計程車」規避法規，更因此免去負擔應有的司機教育訓練及處理客訴等法定義務，經多年發展，問題愈擴愈大，終將造成乘客權益重大損失。

曾弘義強調，平台不必申請計程車派遣業營業執照也能合法營運，導致出現有抽成、無管理責任的叫車平台亂象，呼籲政府不要再把叫車平台當成法外之地。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾也說，政府需針對平台課予更高的管理義務，若發生非保險理賠事項，應負起連帶責任，才能真正讓業者願意扮演實質上的監督角色。

對此，交通部公共運輸及監理司副司長胡迪奇表示，刻正對平台責任問題進行內部討論，盼能解決平台以「資訊服務」逃避該負起的相關責任。

全聯 客運 計程車

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