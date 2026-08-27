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監管消極 「173」平台違法 部會失能民眾遭殃

聯合報／ 本報記者孟嘉美邱瓊玉
主打便宜省錢的「一七三叫計程車」App，被查出未經主管機關核准經營。交通部表示，將協助地方主管機關發函給系統商，要求下架相關App，圖為示意圖。記者鄭超文／攝影
主打便宜省錢的「一七三叫計程車」App，被查出未經主管機關核准經營。交通部表示，將協助地方主管機關發函給系統商，要求下架相關App，圖為示意圖。記者鄭超文／攝影

在台營運多年的「一七三叫計程車」App，爆出原來未合法登記，北市府早在六月就建議中央處理，然而在函文給數位發展部後，數發部又認為應找交通主管機關，如今交通部卻說叫車平台主管機關是地方政府，自己只是協助發函。各單位繞了一圈，而這違法App依舊還在營運中，政府失能莫此為甚。

更荒謬的是，交通部還不是自己發文要求下架，而是「協助」地方政府發函系統商，要求下架。不禁令人要問，交通部究竟是全國交通政策的中央主管機關，還是出了問題，只負責幫忙發函的總機？

「一七三叫計程車」App早在二○二四年就曾爆出有乘客遭旗下司機性侵、拍裸照，乘客事後向客服反映，卻被回覆「無法越權處理」。這段期間，不知情的消費者繼續使用該平台叫車，陷入危機而不自知。

而交通部強調地方主管機關最高可依法開罰二千五百萬元。但問題是，該App涉及境外公司，業者主張自己只是公益媒合、不收取費用，不需要登記為計程車客運服務業。這樣的說法是否成立、主管機關能否依法裁罰，仍有待釐清。換句話說，交通部搬出二千五百萬元的最高罰鍰，看似很重，實際上卻可能只是紙老虎。

即便未來下架，若業者「換個名」重來，現有監管制度是否又需要再花十年，才能辨識並處理這個非法平台？

政府消極作為、缺乏即時且主動的監管機制，導致非法平台猖獗，把所有風險拋給消費者。一般民眾叫車，根本無從分辨平台合法與否，一旦發生意外，消費者究竟該找誰要公道？

今年一月，一名政大溫姓高材生搭乘叫車平台Bolt多元計程車時，遭林姓司機深夜強行拖行並丟包在快速道路，隨後不幸遭四車輾壓身亡，震驚社會，也讓叫車平台現行管理的灰色地帶曝光，但七個月過去，沒有任何進展。

隨著網路叫車愈來愈盛行，交通部真正該做的，不是幫忙發一紙下架公文，而是扛起制度改革責任，盡快另立叫車平台專法，明定平台與車隊及駕駛的事故責任，以及境外平台管理。只要平台實質參與叫車、派遣或駕駛管理，就不能再以「只是媒合」、「不收費」規避監管，既保障司機就業權，也可保護消費者權益。

否則，公部門持續放任非法平台深耕地下市場，無異就是把乘客一步步推向求助無門甚至危險境地的幫凶。

平台 失能 數發部

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