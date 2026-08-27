聽新聞
0:00 / 0:00

訪視高風險獨老 僅3成願意裝求救設備

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

因應長照3.0計畫，政府於六月起實施獨居長者普查，衛福部統計，累積訪視六七七九一位獨居長者，其中三萬八千多人屬於極高風險長者，應裝設緊急求助機制，但目前僅一萬多人加裝，立委陳菁徽昨於立院要求衛福部設定工作目標，在一定時間內為每一個有需求長者完成裝設。

衛福部次長呂建德表示，擴大獨居老人訪查，全國至少七十萬長者獨居，初步鎖定其中需要關懷對象共卅五萬人進行訪視，依其風險等級分為四層，若風險評估為「極高」等級長者，將勸說裝設緊急求救設備。

立委陳菁徽指出，全台被列冊關懷的七萬獨居弱勢長輩，僅百分之廿八點七（一萬多人）完成求救設備裝置，如以全台七十萬獨居長者人數為母數，占比更低，僅百分之二點八四。衛福部將獨老訪視分級、緊急救援設施裝設拆成兩事，建議整併，一次把事情做好，並設定工作目標，盡速協助獨居長者裝設緊急求助設備。

對此，呂建德說，目前裝置求救設施比率確實有待加強，但主要原因在於長者拒絕，而設備裝設必須尊重長輩個人意願，將請社工訪視時多多溝通，說明政府的用心，以提高裝置率。

獨老訪視需靠大量社工人力，陳菁徽表示，衛福部曾於立法院審查預算時承諾，提供社工緊急出勤費、待命「值機費」，調整社工風險加給，但截至目前進度落後。

呂建德說，目前完成風險加給等規畫方案，依照社工工作風險程度分為四級，提供值機費、出勤費等，已送至衛福部部長室等待最後核定。

獨老 風險 衛福部

延伸閱讀

衛福部大規模組改 增兒家署、社照署

健康的長壽 才是亮眼成績單

兒少性影像AI巡網拖1年才上線？衛福部允提前半年實施 立委籲納入成人

開學焦慮 失家兒57%曾因生計面臨休學

相關新聞

台大院內加碼爆料 急診有病患等床35天才發現異常通報

八十五歲婦人因肺炎至台大急診就醫，不幸於待床十二天後病逝，引發討論。台大院內人士爆料，上周另有一名病患於急診暫留區等床竟達卅五天，輪值護理師為其抽血時，才發現此異常事件。對此，衛福部長石崇良表示，難以理解，為何病人寧在台大等床，也不願轉院，到底發生什麼事情？

醫改會：醫院應積極溝通 講清楚病情、轉院必要性

台大急診患者待床十二天不幸病逝，甚至傳出另一名病人待床卅五天，衛福部長石崇良表示，難以理解為何不轉至市立聯合醫院病房。對此，醫療改革基金會執行長林雅惠表示，醫院應負起責任，強化醫病溝通，清楚說明病情嚴重度，以及轉院必要性及合理性，提升病人信任。

台大護理師爆排床會「挑菜」石崇良：與院方討論制度化

台大醫院急診壅塞已成常態，該院企業工會顧問、台大急診護理師郭豐慈點出三大癥結，「救護車病人堅持至台大就醫」、「不分疾病輕重，不少患者自行就醫，常以台大急診為第一選擇」、「台大醫院挑菜，傾向讓病情單純、較好照顧的患者住院」。

南部豪雨 農損逾1.3億元嘉縣最慘 萬里溪堰塞湖水位緩降

八月下旬豪雨造成南部嚴重農損，農糧署統計各縣市農產及民間設施損失，目前計一億三四七七萬元，嘉義縣損失四四一○萬元、雲林縣損失二九四二萬元、屏東縣損失二六七七萬元、台南市損失一八八二萬元，以及高雄市損失一四一一萬元較為嚴重。

訪視高風險獨老 僅3成願意裝求救設備

因應長照3.0計畫，政府於六月起實施獨居長者普查，衛福部統計，累積訪視六七七九一位獨居長者，其中三萬八千多人屬於極高風險長者，應裝設緊急求助機制，但目前僅一萬多人加裝，立委陳菁徽昨於立院要求衛福部設定工作目標，在一定時間內為每一個有需求長者完成裝設。

立委：性侵兒少年逾千件 應試行化學去勢

據統計，我國每年約一千件兒童性侵害案件，部分被害人甚至低於六歲，立委陳昭姿昨在立院要求，衛福部與法務部合作研議，對這類案件加害人實施化學去勢。對此，衛福部次長呂建德指出，性侵害加害人毫無人性、天理不容，但化學去勢涉及國家刑事政策，需進一步研議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。