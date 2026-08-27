訪視高風險獨老 僅3成願意裝求救設備

因應長照3.0計畫，政府於六月起實施獨居長者普查，衛福部統計，累積訪視六七七九一位獨居長者，其中三萬八千多人屬於極高風險長者，應裝設緊急求助機制，但目前僅一萬多人加裝，立委陳菁徽昨於立院要求衛福部設定工作目標，在一定時間內為每一個有需求長者完成裝設。

衛福部次長呂建德表示，擴大獨居老人訪查，全國至少七十萬長者獨居，初步鎖定其中需要關懷對象共卅五萬人進行訪視，依其風險等級分為四層，若風險評估為「極高」等級長者，將勸說裝設緊急求救設備。

立委陳菁徽指出，全台被列冊關懷的七萬獨居弱勢長輩，僅百分之廿八點七（一萬多人）完成求救設備裝置，如以全台七十萬獨居長者人數為母數，占比更低，僅百分之二點八四。衛福部將獨老訪視分級、緊急救援設施裝設拆成兩事，建議整併，一次把事情做好，並設定工作目標，盡速協助獨居長者裝設緊急求助設備。

對此，呂建德說，目前裝置求救設施比率確實有待加強，但主要原因在於長者拒絕，而設備裝設必須尊重長輩個人意願，將請社工訪視時多多溝通，說明政府的用心，以提高裝置率。

獨老訪視需靠大量社工人力，陳菁徽表示，衛福部曾於立法院審查預算時承諾，提供社工緊急出勤費、待命「值機費」，調整社工風險加給，但截至目前進度落後。

呂建德說，目前完成風險加給等規畫方案，依照社工工作風險程度分為四級，提供值機費、出勤費等，已送至衛福部部長室等待最後核定。