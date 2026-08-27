台大護理師爆排床會「挑菜」石崇良：與院方討論制度化

台大醫院急診壅塞已成常態，該院企業工會顧問、台大急診護理師郭豐慈點出三大癥結，「救護車病人堅持至台大就醫」、「不分疾病輕重，不少患者自行就醫，常以台大急診為第一選擇」、「台大醫院挑菜，傾向讓病情單純、較好照顧的患者住院」。

郭豐慈指出，雙北消防體系雖有適當救護政策，採就近送醫模式，但在病人病情不是非常危急的情況下，只要家屬堅持要送台大，救護車仍會將人送至該院，而非依醫院是否通報急診滿床綜合判斷，以免家屬事後向消防局投訴，這正是導致分級醫療無法真正落實的重要原因。

至於病房收治病人挑菜，郭豐慈表示，有人在急診待床長達十、二十天，但有人候床不到一日就順利住院，這就是所謂的「挑菜」，選擇病情較為單純的急診患者住院。至於照顧相對困難、傷口較大、需用氧氣，或綜合數項複雜照顧因素等急診病人，則常以「量能無法負荷」為由，讓病患繼續留在急診，郭豐慈說，「這已是本末倒置。」

曾於台大醫院急診醫學部任職的衛福部長石崇良說，「不能說完全沒有這種現象」，但這應該只是個案，台大醫院開床制度與其他醫院不同，並非等愈久，等到病床的機率就愈高，各科總醫師扮演關鍵角色，由其評估病人收治住院，因此，「挑菜現象不敢說沒有」，應該盡量制度化，最近將與院方討論此事。

對於「挑菜」一說，台大發言人陳彥元表示，謝謝工會指教，「不是只有台大會挑菜，各醫院都會，因為病床就那幾張，醫生每天都在選擇，誰最需要那張病床」。例如，同時間共有八十人等床，但只有一床可用，「挑」就是做選擇，看哪個病人先上，醫師隨時都在做這個選擇。

台大急診統計，每四至五位急診病人中，就有一人需要住院，保守計算平均每天有六、七十名急診患者等待住院。陳彥元表示，由第一線醫師（各科總醫師）挑出最需住院的患者，例如需隨時監測血壓、心跳或需至加護病房的患者，就會優先等到床。